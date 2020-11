Covid-19, l’annuncio di Alena Seredova: “Sono positiva e sintomatica”

Anche Alena Seredova è stata contagiata dal Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa 42enne showgirl di origini ceche per mezzo di un post pubblicato su Instagram dove spiega di essere a casa in isolamento. Aggiungendo poi una foto che la ritrae sofferente nella sua abitazione di Torino, ha fatto presente che nonostante sia stata sempre molto attenta, anche lei è stata colpita da “questo sgradito inconveniente”.

L’ex modella che pochi mesi fa è diventata madre per la terza volta dando alla luce Vivienne Charlotte, ha precisato sia in italiano che nella sua lingua madre di essere “positiva e sintomatica”. Rivolgendosi infine a tutti coloro che come lei stanno combattendo la malattia, si è augurata che questo momento nero passi in fretta. “Teniamo duro” ha rimarcato l’attuale compagna dell’imprenditore Alessandro Nasi.

Una volta resa pubblica la sua attuale condizione di salute, molti colleghi e amici hanno voluto esprimerle tutta la loro solidarietà. Tra i vip, a primi a farle sentire la vicinanza sono state Natasha Stefanenko e Federica Fontana, esortandola a stringere i denti e resistere.

Anche altri internauti hanno voluto far giungere il loro affetto all’ex moglie di Gigi Buffon, il portiere della nazionale da cui si è separata nel 2014 e con cui ha avuto altri due figli, David Lee e Louis Thomas. Tra chi intuendo dalla foto che è particolarmente debilitata e provata, c’è stato anche qualcuno che l’ha spronata a farsi forza e non darsi assolutamente per vinta. Proprio per questo motivo non è mancato chi l’ha rincuorata ricordando che “per una guerriera come te, questa esperienza sarà un altro modo per poter aiutare gli altri ad essere forti”.

Con il suo annuncio, Alena Seredova si aggiunge alla lunga lista di vip nostrani contagiati dal virus. Dopo i recenti casi di Carlo Conti, Gerry Scotti e Iva Zanicchi, anche l’ex modella e attrice si trova a dover affrontare i sintomi di questa malattia che nel mondo ha contagiato più di 50 milione di persone.