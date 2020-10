Carlo Conti positivo al Covid, condurrà “Tale e Quale Show” da casa

Sulla pagina Instagram di Carlo Conti è apparso il messaggio: “ Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono positivo al covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. Venerdì Carlo Conti avrebbe dovuto essere in onda su Rai1 con il suo programma “Tale e Quale Show“, programma in cui i partecipanti effettuano delle imitazioni musicali; dalle prime voci sembra che il programma verrà comunque trasmesso in quanto il conduttore lo presenterà dalla sua casa di Firenze.

Dalle prime informazioni che emergono sembra che Carlo Conti non abbia contagiato nessun membro della squadra che lavora al suo programma e grazie a questo lo show può continuare ad andare in onda anche se con delle inevitabili modifiche e precauzioni, di cui avremo maggiori informazioni nei prossimi giorni o venerdì sera in occasione della diretta.

Conti ha deciso di comunicare lui stesso la sua positività ai suoi molteplici fan, che hanno iniziato immediatamente a commentare la notizia. Molte persone gli hanno augurato “in bocca al lupo“. Tra le centinaia di messaggi molti sono degli auguri di pronta guarigione, altri hanno promesso di aspettare il suo ritorno davanti al televisore. È unanime il dispiacere di non poterlo vedere alla conduzione del programma “Tale e Quale Show”, ma in realtà il programma andrà comunque in onda regolarmente e con la sua conduzione dalla casa di Firenze.

Tra i primi colleghi ad avergli augurato una pronta guarigione ci sono Giovanni Ciacci e Caterina Balivo. La sua positività arriva in un periodo in cui molte persone dello spettacolo vengono contagiate, i più recenti sono Gerry Scotti e Mara Maionchi, quest’ultima è stata recentemente dimessa dall’ospedale.

Carlo Conti aveva recentemente annunciato che da gennaio 2021 avrebbe condotto la nuova edizione dell’amatissima trasmissione “Affari Tuoi“, proprio per questo tutti i suoi fan sperano in una rapida guarigione e si augurano di poterlo vedere presto alla conduzione del suddetto programma.