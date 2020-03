Clizia Incorvaia parla di Paolo Ciavarro e critica l’ex marito

Clizia Incorvaia, ex moglie del leader del gruppo canoro Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, è stata una delle concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. La modella è stata squalificata dal reality show a causa delle pesanti e del tutto inadeguate parole pronunciate a danno del compagno di avventura Andrea Denver, parole di cui Clizia si è subito pentita e scusata in diretta televisiva.

Nel corso del programma televisivo la bella influencer si è avvicinata molto al figlio degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, il concorrente Paolo Ciavarro. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”, Clizia ha rivelato di non provare qualcosa di così magico ed intenso da molto tempo e di non vedere l’ora di incontrare Paolo fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Clizia ha ammesso di non aver mai preso in considerazione, prima di partecipare al reality show, di iniziare una nuova storia d’amore viste le questioni legali che sta affrontando, ma Paolo ha del tutto sconvolto i suoi piani. Queste le sue parole: “Il mio cuore non batteva così da anni. Amore? Non vorrei usare questo termine ora, qui, sui giornali o in tv: vorrei prima ci vedessimo io e lui, a Fregene davanti a quella birretta. Posso dire, però, che c’è un legame magico”.

La Incorvaia ha infatti rivelato come Paolo, a differenza del suo ex marito, abbia compreso la sua anima, la sua sensibilità e l’amore per la vità e non apprezzi solamente la sua mera bellezza estetica: “Lui non si è fermato all’incarto, ha voluto la caramella“.

L’influencer non è sembrata molto interessata a rispondere alle domande relative all’ex marito Francesco Sarcina e al brano presentato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo “Dov’è” – brano che sembra essere indirizzato proprio alla bella influencer – pur augurandogli ogni bene ed ogni felicità.