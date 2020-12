Berlusconi, peggiorano le sue condizioni di salute: assente in aula al Ruby ter

Silvio Berlusconi non sta bene. A quanto pare le condizioni di salute dell’ex Premier sarebbero peggiorate proprio negli ultimi tempi, in maniera lenta ma inesorabile, decisamente preoccupante per chi conosce lo spirito indomito e infaticabile del cavaliere. Sebbene in molti lo sospettassero, a darne notizia in maniera esplicita è stato il suo legale Federico Cecconi, nel corso dell’udienza del processo Ruby ter che si è tenuta lunedì 30 novembre, in mattinata.

Il processo è ripreso in un contesto alquanto strano: è stata infatti allestita una maxi aula alla Fiera di Milano, così da permettere il rispetto delle regole di distanziamento anti-contagio. Attesissimo da giornalisti e fotografi, Silvio Berlusconi non si è visto. Da tempo si mormorava che non stesse bene. La patologia cardiaca di cui soffre da tempo, infatti, si sarebbe fatta molto più preoccupante.

Indubbiamente il quadro clinico dell’ex Presidente del Consiglio si è complicato dopo il contagio da Covid-19. Lo scorso settembre, colpito dal virus, Berlusconi è stato ricoverato per ben undici giorni presso il Policlinico San Raffaele di Milano, dove a seguirlo personalmente c’era il suo medico di fiducia, il dottor Alberto Zangrillo.

Anche una volta uscito dall’ospedale, Berlusconi ha continuato a essere assente dalla vita pubblica. Sempre a causa delle condizioni di salute alquanto cagionevoli, il Cavaliere è stato costretto a disertare anche la cerimonia di nozze del suo figlio più piccolo, Luigi Berlusconi, che si è tenuta lo scorso 7 ottobre a Milano.

Lui e la compagna Marta Antonia Fascina hanno raggiunto gli sposi e gli invitati solo al rinfresco, dove l’ex Premier si è trattenuto giusto il tempo di un veloce saluto. Tutto ciò perché, come ribadito in aula dall’avvocato Federico Cecconi, ora Berlusconi ha bisogno di un periodo di riposo assoluto a casa. Non gli giova neanche l’attività politica, che di fatto gli è stata caldamente sconsigliata anche dai medici.