Le nozze di Luigi Berlusconi, assente l’ex premier

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Nonostante l'esposizione mediatica a tratti eccessiva di papà Silvio, i figli minori di Berlusconi sembrano essere molto gelosi della loro privacy. Se infatti si conoscono molti dettagli della vita di Marina, Piersilvio e Barbara, sono invece pochissime le informazioni che si hanno sulla sfera privata di Luigi ed Eleonora, i figli minori di Veronica Lario. Fidanzato per nove anni con la stessa ragazza, con la quale è cresciuto dall'università in poi, Luigi appare molto diverso dal padre; non stupirebbe, dunque, se si allontanasse anche dalle aziende di famiglia per percorrere una sua propria strada.