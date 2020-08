Silvio Berlusconi, l’ultimogenito Luigi si sposa

Luigi Berlusconi, l’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, 32 anni a settembre, sta per sposare la fidanzata Federica Fumagalli. Le pubblicazioni sono già state esposte sull’Albo pretorio del Comune di Milano. Non si conoscono ancora la data e il luogo delle nozze che si celebreranno al massimo entro sei mesi.

Il matrimonio era stato fissato per l’estate ma a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus era stato rimandato. Parteciperanno alla cerimonia solo pochi invitati tra familiari e amici della coppia che si è sempre distinta per discrezione. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono fidanzati più di otto anni fa, quando entrambi erano studenti della Bocconi. La proposta, come riporta il settimanale “Chi”, è avvenuta a Natale.

Federica Fumagalli, stessa età del futuro sposo, dopo la laurea alla Bocconi in giurisprudenza, si occupa di pubbliche relazioni, lavora come organizzatrice di eventi presso la MB Projects. Ha origini comasche, è nata a Sirone, in provincia di Lecco. I genitori sono proprietari di una media industria manifatturiera del tessile.

Federica e Luigi sono molto riservati e non amano apparire in pubblico. Il giovane lavora nel campo finanziario. Entrambi amanti dello sport e degli animali andranno a vivere con i loro cani Uno e Arturo nella villa di via Rovani, a Milano. La casa, di proprietà di Silvio Berlusconi, è in ristrutturazione. Tempo fa era si era parlato di una presunta gravidanza di lei, che però è stata smentita.

Conosciamo poco sulla futura sposa, così come poche sono le foto ufficiali delle coppia, le ultime presenti sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. La giovane è discreta anche nel modo di vestire, indossa spesso jeans, felpa e scarpe da ginnastica,. Federica non ha ancora mostrato in pubblico il suo anello di fidanzamento, non ci resta che attendere il matrimonio, che potrebbe celebrarsi in autunno.