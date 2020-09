Coronavirus, Silvio Berlusconi è positivo

Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus. Il politico, leader del partito “Forza Italia”, è stato anch’esso vittima del grande focolaio che c’è stato in Sardegna. L’isola difatti è stata presa d’assalto questa estate e, tra vip e non, è venuto fuori un numero di contagiati altissimo, tanto che la Sardegna è stata rinominata “l’isola maledetta“. Il sentore che qualcosa potesse essere capitato anche a Berlusconi è nato dopo che si è scoperta la positività di Flavio Briatore.

Tanti personaggi, così come il personale dipendenti che hanno frequentato il “Billionaire”, la famosa discoteca sita in Sardegna a Porto Cervo e di proprietà proprio di Briatore, sono risultati positivi al Covid-19. Lo stesso imprenditore ha contratto il virus e proprio lo scorso 12 agosto aveva fatto visita a Berlusconi, a villa Certosa a Porto Rotondo, residenza del Cavaliere.

Una volta resa nota la positività di Briatore al Coronavirus, nell’immediato Berlusconi si è sottoposto al tampone. L’esito del test è stato però inizialmente negativo e così Silvio lo ha ripetuto ancora una volta e il risultato è stato differente. Dunque, Berlusconi è positivo al Coronavirus ed è asintomatico. Lo stesso ex presidente del Consiglio si è pronunciato sulla questione.

Durante un collegamento con il Movimento azzurro donne, Silvio ha parlato della sua positività al Covid-19 e ha spiegato come condurrà la campagna elettorale che lo vede impegnato nelle prossime elezioni regionali, previste per il 20 e 21 settembre. “Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia“, ha fatto sapere Berlusconi.

Alberto Zangrillo, medico curante del leader di “Forza Italia”, ha aggiunto: “È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali“. Tanti i messaggi di vicinanza e di auguri per una pronta guarigione, da parte dei principali leader politici. Da Giorgia Meloni a Luigi Di Maio, da Nicola Zingaretti a Matteo Renzi, tutti si sono stretti intorno a Berlusconi.