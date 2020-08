Belen Rodriguez, la foto del bacio con Antonino Spinalbese

La showgirl argentina Belen Rodriguez sembra definitavamente aver voltato pagina dopo la definitiva conclusione del suo matrimonio con il ballerino del talent show “Amici di Maria De Filippi” Stefano De Martino, con cui ha avuto un figlio, il piccolo Santiago.

Ancora poco chiari risultano essere i motivi che hanno portato i due giovani alla inaspettata decisione di lasciarsi, anche se alla base sembrano esserci dei tradimenti del bel ballerino partenopeo con la conduttrice del docu-reality “Temptation Island Vip” Alessia Marcuzzi.

Dopo un breve flirt avvenuto ad inizio estate nell’isola di Capri con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, ex fiamma dell’ex concorrente del reality show “Pechino Express” Deyane Mello, durato solo poche settimane, la bella argentina è stata infatti paparazzata in compagnia di un nuovo ragazzo. Si tratta di un venticinquenne, Antonino Spinalbese, hairstylist di Milano.

Secondo il sito di gossip “Very Inutil People” i due ragazzi si sarebbero conosciuti proprio nel capoluogo lombardo lo scorso 5 agosto quando Antonino, accompagnato dal collega Marco Bovero, si sono recati a casa della bella showgirl per sistemarle i capelli.

I due giovani si sono poi fermati lì a cena, per poi proseguire la conoscenza con un’altra cena il giorno seguente, in compagnia di amici in comune. Belen ed Antonino da lì avrebbero iniziato a seguirsi sui rispettivi profili Instagram personali e a frequentarsi in gran segreto.

Secondo i gossip i due avrebbero infatti trascorso insieme anche la giornata di ferragosto in una villa a Ibiza affittata dalla showgirl, inizialmente in compagnia degli amici in comune ma poi del tutto da soli (come testimoniato da alcune Instagram stories della bella argentina). Il settimanale “Vero” a conferma della nuova relazione sentimentale della talentuosa conduttrice del talent show “Tu si que vales” ha pubblicato alcuni scatti dei due giovani impegnati in un appassionato e travolgente bacio.