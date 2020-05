Belen e Stefano De Martino, acceso litigio sentito nel palazzo

È stata una vera sorpresa per i tanti fan della coppia rivivere questo dejà vu, ovvero una rinnovata crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra i due le cose sembravano andare molto bene dopo il ritorno insieme in grande stile, si parlava addirittura di un matrimonio ed erano in tanti pronti a scommettere che la coppia sarebbe convolata a nozze nel più breve tempo possibile.

Ma a quanto pare le cose non sono andate esattamente così; dopo la conferma da parte di Belen del momento difficile che sta vivendo insieme al suo Stefano, il settimanale “Oggi“, che segue da tempo gli spostamenti e le attività della coppia, si è attivato per poter fornire i retroscena della situazione.

Il magazine afferma che tutto pare sia iniziato nel pieno della quarantena: “Quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti […] L’apice è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia“.

Pare che la sfuriata tra i due ragazzi, secondo quanto riportato dal magazine, sia echeggiata in tutto il palazzo dove la coppia vive, tanto che molti condomini hanno confermato che le urla si sono sentite in tutto lo stabile. Dopo la lite Stefano si è recato a Napoli per motivi lavorativi. Seguendo gli spostamenti del ragazzo, è possibile osservare che il 21 maggio De Martino è tornato a Milano, ma a casa dei suoi genitori.

Il ragazzo è poi tornato nell’appartamento che condivide con Belen solo il giorno 23, infatti il magazine aggiunge: “Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli.” Intanto Belen si vede solo il giorno 24 maggio insieme a Jeremias. In molti sperano nel ricongiungimento della coppia nel più breve tempo possibile.