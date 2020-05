Belén Rodríguez rompe il silenzio su Stefano De Martino: "È un momento difficile"

A quanto pare l’indiscrezione del settimanale “Chi“, la rivista diretta dal giornalista Alfonso Signorini, ha un fondo di verità. Nell’ultimo numero infatti, a gran sorpresa, il conduttore del “Grande Fratello Vip” annuncia che Belén Rodríguez e Stefano De Martino stanno vivendo un periodo di crisi.

I motivi dietro a questa crisi, sempre secondo il settimanale, potrebbero riguardare il lavoro di Stefano De Martino. L’ex ballerino ha infatti deciso di andare a Napoli per girare le nuove puntate della trasmissione comica “Made in Sud“, allontannandosi così dalla sua compagna.

Lo sfogo di Belén Rodríguez

Con un lungo video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha voluto commentare queste ultime voci. La showgirl svela senza problemi di stare vivendo un momento assai difficile, anche se non entra nei particolari nella sua storia con Stefano De Martino. Successivamente smentisce categoricamente di un ritorno di fiamma con Andrea Iannone, attaccando alcuni giornalisti per aver approfittato della situazione.

Belén, in questo video, mostra la forza di una mamma pronta a difendere la sua famiglia dagli attacchi esterni: “Questo è un periodo difficile per me perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità, né le colpe. Perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia”.

Successivamente parla anche di Andrea Iannone e, anche se non fa mai il suo nome, il riferimento è chiaro: “Se io sono in giro per la città e, per casualità, arrivano delle persone, non è assolutamente colpa mia. Né una responsabilità mia, né una cosa organizzata da parte mia”. Svela infatti di non aver mai fatto nulla del genere in passato, e chi la conosce sa benissimo come la pensa su questo argomento.

La conduttrice, in questo lungo sfogo, non cita direttamente neanche Stefano De Martino. Per il momento ammette che la situazione con l’ex ballerino non è delle migliori, ma vuole dare delle spiegazioni solamente quando se la sentirà, anche per evitare altri rumors poco graditi sulla coppia.