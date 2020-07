Belen come Emma, il gesto compiuto dopo la rottura con Stefano

Scoop su scoop vengono riportati sui principali settimanali di gossip riguardanti l’ex coppia più famosa della cronaca rosa, ovvero Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo la bomba di Dagospia, riguardante la presunta verità sulla rottura dei due causata dal tradimento di Stefano niente di meno che con la nota conduttrice Alessia Marcuzzi, altre novità affiorano in maniera incessante.

Una notizia bomba che ha fatto tremare i tanti fan che hanno appreso la notizia; news che in realtà avrebbe anche dell’inverosimile, in quanto, secondo alcune fonti molto vicine alla coppia, sembra che a vivere un momento di crisi siano anche la Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi.

Prima che tutto potesse diventare un caso mediatico, Stefano in persona ci pensa a smentire apertamente la notizia, affermando che è solo una fake news, come tante altre, confermando il suo attuale stato di single. Intanto sul fronte Belen, una volta metabolizzata la rottura con Stefano, ha di recente fatto un gesto molto particolare e significativo.

Sembra che la ragazza abbia postato una foto ritraente un cuscino con una sedia di vimini, scrivendo sotto una frase di Riccardo Cocciante, ripresa dalla sua famosa canzone, “Bella senz’anima“. Infatti come didascalia della foto, si legge: “E adesso siediti“. Un gesto profondo e significativo, ma che di certo non è sfuggito ai più attenti, un messaggio più recondito.

Come in pochi forse ricordano, anche l’ex ragazza di Stefano, Emma Marrone, durante la sua esibizione ad “Amici”, mentre la coppia Belen-Stefano stava nascendo, la ragazza scelse proprio la canzone di Cocciante succitata per esibirsi nella prova di canto, affermando, prima di iniziare: “Sarà la mia conferenza stampa ufficiale: non scelgo mai a caso, l’ho scelta per esorcizzare un sacco di cose“; questa volta invece, sembra che a scegliere la stessa canzone, per la stessa circostanza, sia stata proprio Belen, che non sia stato il karma?