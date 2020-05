Beatrice Valli, parto imminente: si sono rotte le acque

Beatrice Valli, volto noto per aver partecipato come corteggiatrice al programma “Uomini & Donne” nel 2014, fu scelta dal tronista Marco Fantini, suo attuale compagno e ora sta per diventare di nuovo mamma. Lei classe 1995, modella, all’epoca di “Uomini & Donne” gia’ mamma di Alessandro, nato dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Lui classe 1991, modello e influencer decise di partecipare di nuovo al programma, convinto da Maria de Filippi, a seguito della delusione avuta l’anno precedente dalla tronista Anna Munafò.

Finito il programma, dopo un periodo di frequentazione, i due decisero di interrompere la loro relazione ma dopo poco tempo annunciarono di essere tornati di nuovo insieme. Nel 2016 Beatrice lascia la sua casa in Emilia Romagna per trasferisi a Milano, in modo da poter iniziare la convivenza e crescere serenamente la famiglia insieme al fidanzato. L’anno successivo nasce la loro primogenita Bianca.

Nel 2019 in una romantica Parigi lui le chiese di sposarlo, lei accetto’ la proposta, postando le foto del romantico evento sulla sua pagina Instagram. Beatrice, oggi incinta della sua terza bambina, ha più volte dichiarato di non aver avuto una gravidanza facile in confronto alle due precedenti. Entrambi molto attivi sui social, pubblicano spesso aggiornamenti,video divertenti e foto dei bellissimi momenti trascorsi insieme ai loro figli.

La Valli – che recentemente aveva rivelato di essersi recata in ospedale per un controllo – ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver rotto le acque questa notte e attualmente si trova in ospedale. Sul suo post scrive: ” La prossima foto sara’ con Azzurra, stanotte all’1.00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ perche’ non avevo né contrazioni, né perdite particolari”.

Inoltre nel suo messaggio specifica che é stato proprio Marco ad accompagnarla in ospedale ed ora si trova a casa molto agitato, aspettando presto una sua telefonata per potersi recare immediatamente in ospedale. Quindi sembrerebbe che il parto sia davvero molto vicino, non ci resta che aspettare la nascita della piccola Azzurra.