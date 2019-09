U&D, Marco Fantini sorprende Beatrice Valli con una romantica proposta di matrimonio

Marco Fantini e Beatrice Valli, gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, sono tornati alla ribalta della cronaca negli ultimi giorni per la partecipazione ad alcuni importanti eventi durante la settimana della moda a Parigi, ma qualcosa di inaspettato ha infiammato i numerossissimi fan.

La coppia, si sa, è attivissima sui social network dove non manca occasione per condividere la vita familiare e non solo. Nella giornata di domenica 29 settembre si è festeggiato il compleanno di Fantini, con un fuori programma che nessuno si aspettava, specialmente Beatrice, che ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio.

Marco Fantini sorprende Beatrice Valli con la proposta di nozze

Sotto il cielo stellato della “ville lumiere”, Beatrice ha coronato il suo sogno d’amore, ricevendo oltre alla proposta di nozze anche un meraviglioso e prezioso anello di fidanzamento; i due hanno voluto condividere con i fan la loro gioia attraverso una Instagram Stories, dove hanno le ultime emozionanti novità.

Sin dal loro primo incontro negli studi Elios, Marco e Beatrice hanno capito bene cosa volevano l’uno dall’altro, da qui la decisione di convivere, insieme al figlio che la Valli ha avuto da una precedente relazione, e la piccola Bianca, nata dal loro amore. Dopo tanto ironizzare su una proposta che non arrivava mai, alla fine Marco si è deciso, scegliendo un momento unico per fare la sua proposta a Beatrice.

Le prime parole di Beatrice sono state di assoluta incredulità: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà. Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde” – quindi ha aggiunto – “Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. Sì, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo“.

Inutile dire che i fan della coppia hanno inondato di like e auguri i profili social di Beatrice e Marco, attestando così ancora una volta il grande seguito di sostenitori su cui la coppia può contare.