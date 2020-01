Beatrice Valli rivela il suo dramma: "Sono molto stanca e debole"

Beatrice Valli è conosciuta dal pubblico grazie alla sua partecipazione al trono classico di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, Beatrice ha conosciuto l’uomo della sua vita: Marco Fantini. Marco era il tronista e Beatrice la sua corteggiatrice e alla fine del percorso, Fantini scelse proprio la Valli.

Da quel momento i due vivono un’intensa storia d’amore, sancita da una crisi profonda che li portò alla rottura, ma ben presto hanno ritrovato la retta via. Dalla loro unione è nata Bianca, la loro bambina. Bianca non è stata il primo figlio per Beatrice, a differenza di Marco la Valli aveva già un bambino, Alessandro, nato da una precedente relazione.

L’amore intenso e forte tra Marco e Beatrice li ha portati a coronare il loro sogno, con una romanticissima proposta di matrimonio che Marco ha fatto alla sua donna sotto la torre Eiffel. Ma non è finita qui, difatti pochi mesi fa hanno annunciato l’arrivo di un altro bebè. Beatrice attraverso il suo profilo Instagram ha dichiarato di essere molto stanca.

Con una casa da mandare avanti e due figli piccoli, il riposo non le è consentito. Rispondendo alle domande di alcuni followers ha lanciato l’allarme raccontando il suo dramma: “Sono molto stanca e molto debole” e ancora: “Domani mi visiteranno perchè non sono stata molto bene. Speriamo sia tutto ok, ma mi hanno consigliato di stare a riposo il più possibile in questi mesi”.

La gravidanza della Valli è giunta alla sua ventiduesima settimana e pare che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Indubbiamente il riposo è la cura migliore, ma avendo due figli, una casa e un compagno sicuramente per lei non sarà semplice. Forse l’aiuto di qualcuno che le potrebbe dare una mano potrebbe farle bene. Non resta che lasciare tanti auguri a Beatrice per una pronta guarigione.