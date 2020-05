Asia Argento pubblica uno scatto provocante: i followers in fuga

Asia Argento ha fatto parlare sempre di sé per svariate provocazioni, sia in campo professionale che in quello privato. L’ex moglie di Morgan, questa volta ha deciso di puntare su uno scatto che però le è costato la fuga di una considerevole fetta di followers, così come ha riportato il sito della rivista “Oggi“. Una reazione che la diva non aveva messo in conto e che l’ha lasciata interdetta.

Lo scatto di cui stiamo parlando ha come soggetto il suo tonico lato b, ripreso molto da vicino, ma che non sembra essere stato gradito da molti fan che hanno deciso di non seguire più la Argento. L’ennesima provocazione, dicevamo, di un personaggio che ha sempre amato mettersi al centro della scena usando, a volte, situazioni estreme.

Anche durante la sua partecipazione alla scorsa edizione di “Pechino Express” terminata anzitempo a causa di un infortunio, ha fatto discutere molto l’atteggiamento tenuto con la sua compagna di squadra, Vera Gemma. Con lei, infatti, ha girato un video hot in cui venivano simulati atti ses*uali.

Asia Argento commenta la fuga dei followers

Questa volta, però, i fan non hanno gradito e in più di 3.000 hanno tolto il “segui” al suo profilo Instagram. La stessa Asia è rimasta basita davanti a questa reazione: “Assurdo che ho pubblicato una foto del mio culo e ho perso 3mila follower. Ma che vuol dire?!“, è stato il suo commento dopo aver appreso della fuga, così come scritto sul sito del giornale “Oggi“.

In sottofondo si sente la voce fuori campo della figlia Anna Lou, nata dalla relazione con l’artista Morgan, e Asia ripete le sue parole: “È ovvio… dice mia figlia…“, un commento ironico che, detto dalla ragazza, sembra voler dare una spiegazione – seppur cattiva e maligna – della vicenda. Nonostante il dissenso di alcuni, la foto ha avuto un boom di like e commenti, insomma quando Asia cerca di stupire, riesce sempre a farlo.