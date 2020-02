Pechino Express, riassunto seconda puntata: Asia Argento si ritira, Vera Gemma fa coppia con Gennaro Lillio

Nella giornata del 18 febbraio è andata in onda la seconda puntata di “Pechino Express 8 – Le stagioni dell’Oriente“, il reality show di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca. Non sono mancate le sorprese, per via di un ritiro inaspettato e del nuovo team formato.

Le nove coppie hanno iniziato il viaggio da Surat Thani, per fermarsi al Tempio Khao Chong Krachok, in cui “I Gladiatori”, “I Wedding Planner” e “Le Figlie d’Arte” hanno svolto la prova d’immunità. Il percorso termina alla stazione ferroviaria di Hua Hin, dove abbiamo scoperto il vincitore della tappa e il nome dei due eliminati.

L’infortunio ad Asia Argento

In questa puntata abbiamo assistito a tre infortuni: il primo quello a Max Giusti, che durante la prova immunità è caduto da una scala, ma fortunatamente l’attore ha continuato senza nessun problema. Annandrea Vitrano dei “I Palermitani” invece si taglia una mano durante l’apertura di un salvadanaio, ma viene fortunatamente curata da una infermiera.

Ad avere la peggio però è Asia Argento. L’attrice inizialmente non sente neanche il dolore, vincendo la prova immunità insieme alla sua partner Vera Gemma, che consisteva nel raccogliere otto jackfruit, trasportarli su un camion, e togliere i semi al maggior numero possibile di frutti.

Tuttavia con il tempo Asia Argento inizia ad accusare molto dolore. Per questo motivo, dopo una visita in ospedale, ha scoperto di essersi rotta il ginocchio e per questo motivo deve ritornare in Italia.

I vincitori e la nuova coppia

Max Giusti e Marco Mazzocchi, vincitori della tappa poiché Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi si sono fermati per prendere un caffè, hanno dovuto scegliere chi eliminare tra “I Guaglioni” e “Le Collegiali”. “I Gladiatori” optano di eliminare gli ultimi due, poiché credono che le due ragazze possano dire ancora la loro.

Le sorprese però non sono finite qui per Gennaro Lillio e Luciano Punzo. Vera Gemma, che è sprovvista di partner a causa dell’infortunio di Asia, ha l’opportunità di gareggiare con uno dei due eliminati. La donna sceglie l’ex fidanzato di Francesca De André ed insieme formano la coppia dei “I sopravvissuti”.