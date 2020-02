Pechino Express 8, il riassunto della prima puntata

È iniziata nella giornata dell’11 febbraio l’ottava edizione di “Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente“, con la conduzione affidata nuovamente a Costantino Della Gherardesca, come per le edizioni successive. I concorrenti ritornano nuovamente in Asia, viaggiando per la Thailandia, Cina e Corea del Sud.

La prima tappa, lunga 277 chilometri, è partita dall’isola di Ko Phra Thong (Spiaggia del Buddha d’oro) arrivando come intermezzo a Thamma Park (Ban Khao Na Nai), concludendo infine per il mercato notturno di Surat Thani, nome che italianizzato significa “Città delle brave persone”.

La prima puntata di Pechino Express 8

La prima tappa viene vinta dai “I Gladiatori“, composta dai due conduttori Rai, Max Giusti e Marco Mazzocchi. Invece i “Guaglioni”, Gennaro Lillio e Luciano Punzo, vincono la prova immunità. Oltre a essere immuni, i ragazzi potranno degustare una cena a base di ostriche thailandesi. Per di più, possono dare un handicap ad una coppia a loro piacimento, scegliendo immediatamente Wendy Kay e Soleil Sorgè (Mamma e Figlia).

Le due coppie che sono arrivate ultime al traguardo sono quelle formate da “Padre e Figlia” (composta da Marco Berry e Ludovica Marchisio), ed “I Palermitani” (formata da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, conosciuti soprattutto per il duo comico “I soldi spicci”).

I vincitori della tappa, cioè “I Gladiatori”, devono scegliere una delle due coppie a rischio eliminazione. Max Giusti e Marco Mazzocchi optano per Marco Berry e Ludovica Marchisio, e purtroppo per loro c’è la busta nera che ufficializza il loro addio dalla trasmissione.

La coppia eliminata ad ogni modo non si è mai calata del tutto nel gioco, a causa dei numerosi litigi che abbiamo potuto assistere durante la puntata. Nonostante questo con molto rammarico dichiarano: “Adesso stavamo cominciando a trovarci anche tra di noi”.

Nella prossima le nove coppie rimaste partiranno da Surat Thani arrivando fino al distretto di Hua Hin, aumentando notevolmente la distanza rispetto alla prima tappa.