Asia Argento, infortunio durante una missione: addio a "Pechino Express"

Asia Argento, in coppia con Vera Gemma figlia di un altro grande attore italiano Giuliano Gemma, stava affrontando l’arduo adventure game di Rai 2, “Pechino Express“. Come riporta il sempre ben informato sito Dagospia, l’attrice è stata costretta ad abbandonare la trasmissione a causa di un infortunio durante una missione. Questo incidente avvenuto durante la seconda puntata ha segnato la fine del suo viaggio.

Obbligata a lasciare la Thailandia dove si trovava, non ha potuto raggiungere la Cina e la Corea del Sud, prossime mete da raggiungere nella seconda puntata. La sua compagna di Vera Gemma sarà affiancata alla coppia “I Guaglioni” composta da Luciano Punzo e Gennaro Lillio, l’ex concorrente del Grande Fratello durante cui ha intrapreso una burrascosa relazione con Francesca De André finita poco tempo fa.

Sarà con loro, quindi che continuerà il viaggio Vera Gemma nel programma. L’inizio della messa in onda è previsto per il mese di febbraio, per la precisione il giorno 11, ma già sono iniziare le registrazioni. Grazie a questo e al sito Dagospia, siamo venuti a conoscenza di questo infortunio che accadrà nella seconda puntata.

Asia Argento costretta ad abbandonare Pechino Express

Asia Argento, al momento, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, anche se i più attenti hanno notato il fatto che abbia pubblicato sul suo profilo Instagram l’annuncio del suo prossimo impegno lavorativo: il doppiaggio nel documentario dedicato all’artista Frida Khalo.

Una brutta avventura, quindi, per Asia Argento che aveva investito molto in “Pechino Express” e che avrebbe segnato il suo ritono in televisione, dopo un periodo non facile per lei, dopo essere stata coinvolta nella brutta faccenda di Weinstein, per poi passare da vittima a carnefice dopo le accuse di violenza sessuale mossele dall’attore Jimmy Bennett. Fino ad arrivare al suicidio del suo compagno Anthony Bourdain avvenuto nel 2018 in Francia.

Ricordiamo il cast del programma: “Padre e Figlia” (Marco Marchisio e Ludovica Marchisio); “Le figlie D’Arte” (Asia Argento e Vera Gemma); “Le Collegiali” (Nicole Rossi e Jennifer Poni); “Gli inseparabili” (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); “I Wedding Planner” (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi); “Le Top” (Eva Kovac e Dayane Mello), “I Palermitani” (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); “Mamma e Figlia” (Soleil Sorge e Wandy Kay); “I Guaglioni” (Gennaro Lillio e Luciano Punzo) e “I Gladiatori” (Max Giusti e Marco Mazzocchi).