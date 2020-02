"Pechino Express 8": Soleil Sorge parla della sua esperienza televisiva

Soleil Sorge è conosciuta per aver partecipato al programma televisivo di Canale 5 “Uomini e Donne” durante l’edizione del 2016/2017 come corteggiatrice di Marco Cartasegna e Luca Onestini. Soleil è poi scelta da Luca con la quale iniziato una storia d’amore terminata dopo poco visto che la bella italoamericana è stata paparazzata insieme all’ex tronista Marco Cartasegna mentre l’allora fidanzato si trovava all’interno della casa del “Grande Fratello Vip 2”.

Soleil ha successivamente partecipato come concorrente alla quattordicesima edizione del programma televisivo “L’Isola dei Famosi”, reality show in cui ha conosciuto Jeremias Rodriguez (fratello di Belen e Cecilia), con il quale ha iniziato una relazione che tra alti e bassi è durata fino allo scorso dicembre.

Soleil sarà inoltre una dei concorrenti, insieme alla madre Wendy Kay, dell’ottava edizione del programma televisivo condotto da Costantino Della Gherardescha “Pechino Express”. Il reality show di Rai 2 inizierà il prossimo 11 febbraio 2020 e le coppie in gara dovranno affrontare un difficoltoso viaggio tra Thailandia, Cina e Corea del Sud.

La bella italo-americana attraverso un’intervista dal settimanale “Mio” ha avuto modo di parlare dell’esperienza televisiva e di vita vissuta grazie alla partecipazione al reality show ed ha rivelato qual è stato il momento più difficile vissuto: “Ho dovuto mangiare un insetto, ma mi porterò nel cuore molte cose. Questo è stato un viaggio meraviglioso”.

A darle forza è stato proprio il sostegno della madre Wendy, la persona giusta con la quale vivere un’esperienza di questo tipo ed in grado di tirarle su il morale in ogni momento. Soleil ha inoltre rivelato come si siano create delle belle amicizie con gli altri componenti del cast, nonostante la gara e la competizione, aspetto diverso rispetto agli altri reality show vissuti dalla bella italo americana.

Dalle parole della giovane sembra inoltre che sia nata anche una coppia durante la partecipazione al programma televisivo, queste le sue dichiarazioni: “Se sono nati amori durante il programma? Avevate dubbi? E no, non mi riferisco assolutamente a me”.