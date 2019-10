Pechino Express, Soleil Sorgé farà parte del cast

Nelle ultime settimane Soleil Sorgé si ritrova al centro del gossip. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” infatti sta facendo parlare della sua separazione con Jeremias Rodriguez, dopo essersi messo insieme a lui durante la loro partecipazione alla quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi“.

Per il momento non si conoscono le motivazioni dietro a questa decisione, ma secondo il settimanale “Spy” ideato da Alfonso Signorini sarebbe stata proprio Soleil Sorgé a troncare questa relazione perché stanca dei numerosi litigi. Tuttavia, secondo alcuni amici molto vicini ai due, entrambi si lasciano e si riprendono, quindi per i fan della coppia c’è ancora una speranza di rivederli insieme.

Soleil Sorgé a Pechino Express

Il suo desiderio resta quello di lavorare sul piccolo schermo. Infatti, durante una chiacchierata sulle storie con gli altri utenti di Instagram, una sua fan le chiede come mai, nonostante sia una ragazza molto preparata, non riesce a sfondare in televisione. La risposta di Soleil Sorgé è un po’ polemica: “Credo che la preparazione sia fondamentale ma, a quanto pare, non necessaria”.

Pare però che sia arrivato il suo momento di lavorare in televisione. Infatti, secondo il sito “361magazine“, sarebbe una delle concorrenti di “Pechino Express“: “Soleil nel cast di Pechino Express. Si aggiunge un’altra concorrente al programma di Rai Due. […] Tra gli altri concorrenti del programma c’è anche Ignazio Moser in coppia con il cugino. Con chi parteciperà Soleil? Sicuramente non sarà in coppia con Jeremias, né nella vita privata che nel programma”.

Il sito si sbilancia e dichiara che Soleil Sorgé potrebbe partecipare insieme a Marco Ferrero, conosciuto su Instagram con l’username “Iconize“, dove svolge il lavoro di video maker, fashion influencer e travel influencer. Gli altri vip che potrebbero partecipare al reality show sono Max Giusti, Dayane Mello e Nicole Rossi, ex concorrente de “Il Collegio”