Asia Argento lancia un duro attacco a "Pechino Express"

Asia Argento, insieme a Vera Gemma, hanno partecipato a “Pechino Express 8 – Le stagioni dell’Oriente“, il reality show di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca. La coppia si è però separata dopo un infortunio dell’attrice, con Vera che ha continuato il suo percorso insieme all’ex concorrente del “Grande Fratello Nip” Gennaro Lillio.

Nella giornata di ieri Asia Argento e Vera Gemma si sono rese protagoniste di una diretta su Instagram. Tra i tanti argomenti toccati c’è anche quello del reality show, e l’attrice, che in passato ha dimostrato spesso di dire le cose in faccia, lancia un duro attacco nei confronti del format.

Le parole di Asia Argento

Come rivelato da Asia, per partecipare a “Pechino Express” si è preparata per cinque mesi, ma a causa di questo infortunio ha dovuto abbandonare il reality show dopo pochi giorni. Secondo le sue dichiarazioni inizialmente nessuno credeva al suo dolore poiché non mostrava mai le sue sofferenze.

Ma da qui inizia lo show di Asia Argento: “Fatemi anche causa, ma a me hanno pagato il minimo garantito. Zero, nient’altro. Sono tornata a casa dopo cinque giorni. Sentivo il dolore, ma io lo so interiorizzare. Quella sera noi torniamo a casa e mi hanno fatto un gesso antidiluviano, era un gesso tipo anni ’80”.

E poi insieme aggiungono: “Ci hanno chiesto di brindare perché avevamo vinto il bonus, ma per me era un agonia e poi ci hanno chiesto di parlar male degli altri concorrenti, di parlar male delle Top, chiedendomi di abbassare la gamba per farla entrare nella inquadratura”.

Questo attacco si aggiunge a quello di Naike Rivelli fatto sul suo profilo Instagram nei giorni scorsi. La modella ha infatti accusato “Pechino Express” di essere un programma totalmente pilotato, con gli autori che favoriscono alcune delle coppie per farle andare avanti.