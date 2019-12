Barbara D’Urso bacia in bocca Vladimir Luxuria e Asia Argento a "Live Non è la D’Urso"

Sta facendo discutere il bacio saffico, spontaneo e affettuoso, avvenuto tra la la conduttrice Barbara D’Urso, l’opinionista Vladimir Luxuria e l’attrice Asia Argento. Un bacio simbolico volto a dire “no” all’odio omofobo e alle discriminazioni tra adolescenti.

Ospite all’ultima puntata della trasmissione di Canale Cinque “Live Non è la D’Urso“, l’ex deputata e opinionista Vladimir Luxuria ha speso parole di solidarietà a favore di Melania e Chris, le due ragazze inglesi che sono state picchiate da 5 omofobi a bordo di un autobus. Gli aggressori hanno picchiato le due adolescenti poiché si sarebbero rifiutate di baciarsi in loro presenza.

“Il bacio deve essere un atto volontario”, ha sentenziato Vladimir Luxuria, tra l’ira e l’indignazione. La riflessione della transgender più celebre d’Italia ha trovato comprensione e apertura mentale da parte della conduttrice Barbara D’Urso, la quale ha prontamente esclamato in diretta tv: “Diamoci un bacio”.

La padrona di casa ha esortato Vladimir Luxuria e Asia Argento a condederle un plateale bacio sulle labbra: lì per lì, senza pensarci due volte, sotto gli occhi di tutti. Le due donne non si sono tirate indietro all’insolita richiesta di Barbara D’Urso e, con disponibilità e propensione, si sono prestate a atto simbolico, contro le discriminazioni e l’omofobia.

Sebbene abbia esclamato: “Siamo tutti uguali”, la solidale conduttrice di “Live – Non è la D’Urso” è consapevole che, sfortunatamente, non tutti siano di questo avviso. Per tale ragione, la 62enne napoletana si è prestata ad un gesto esplicito ed plateale, volto a mostrare supporto e sostegno alla comunità LGBT.

Un bacio televisivo ed innocente che dovrebbe rappresentare un suadente esempio per gli omofobi di tutte le età. Un messaggio non verbale mirato ad abbattere, una volta per tutte, la violenza ingiustificata che anno dopo anno seguita ad esser inflitta ai gay e alle lesbiche di tutto il mondo.