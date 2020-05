Antonio Zequila rivela: "Dietro le liti tra Mara Venier e Simona Ventura ci sono io"

Antonio Zequila ha da poco concluso la sua esperienza come concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“. All’interno della casa più spiata d’Italia, l’attore si è fatto molti nemici tra cui: Antonella Elia, Sossio, Paola Di Benedetto, Adriana Volpe. Con quest’ultima, Antonio sembrerebbe aver avuto un flirt anni addietro, spifferato all’interno della casa e negato però da Adriana.

Una volta uscito, l’attore ha affidato al settimanale “Chi” un memoriale sulla sua carriera e attraverso tale mezzo, ha rivelato un particolare inedito: ci sarebbe Zequila dietro la lite tra Mara Venier e Simona Ventura. Le due conduttrici, negli anni hanno mutato più volte il loro rapporto, da amiche sono diventate nemiche e poi di nuovo amiche, per finire con il litigare ancora una volta.

Oggi le due donne non si parlerebbero più e Antonio ha ammesso la sua colpa: “Dopo ‘L’Isola dei Famosi’ tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto“.

Il motivo alla base di tutto, furono le ospitate che le due conduttrici offrivano. Simona che all’epoca conduceva “L’isola dei famosi“, invitò Zequila tre volte nel suo programma domenicale, dedicato al calcio e in onda su Rai 2. La Venier invece avrebbe ospitato, per ben cinque volte, l’attore nella sua “Domenica In“. Antonio decise di andare dalla Venier, ma la storica lite con Pappalardo gli valse l’espulsione dalla trasmissione e dalla Rai tutta.

La Ventura, durante un’ospitata da Maurizio Costanzo nella sua trasmissione “L’intervista“, parlò del legame fratturato ormai con la Venier, ma non fece cenno a Zequila, riducendo il tutto a motivi strettamente personali. Difatti la Ventura è stata per tanti anni la compagna di Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Tra l’altro, il legame tra Simona e Carraro jr. è nato nel 2010, Zequila partecipò a “L’Isola dei famosi” nel 2005. Non resta che attendere un eventuale replica da parte delle due conduttrici.