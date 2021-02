Andrea Roncato furioso con il GF Vip, Barbara D’Urso e il marito della Orlando

La querelle tra Andrea Roncato, Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi (marito della Orlando), Barbara D’Urso e il GF Vip, non è ancora finita. Roncato e la Orlando sono stati sposati dal 1997 al 1999, senza mai svelare i motivi della rottura. Adesso, a distanza di tanti anni, Roncato ha detto la sua. La Orlando è chiusa da 4 mesi nella casa del “Grande Fratello Vip” e l’attore, ospite di Barbara D’Urso, ha parlato della sua ex moglie.

Andrea ha ammesso che Stefania era andata via di casa perché aveva un altro. Da quel momento è scoppiato il caos: il GF ha mostrato le immagini alla Orlando, quest’ultima voleva addirittura abbandonare la casa, Roncato si è difeso sui social, il marito della conduttrice è intervenuto, insomma è accaduta la qualunque. Adesso, Andrea Roncato ha parlato ancora una volta e ancora una volta non ha risparmiato nessuno.

Attraverso un’intervista rilasciata per il magazine “Nuovo”, l’attore ha attaccato Barbara D’Urso e non solo. Andrea ha ammesso che in realtà era stato invitato dalla conduttrice per parlare del suo lavoro, ma il discorso è virato sulla Orlando. Andrea ha poi dichiarato che preso dall’imbarazzo, ha risposto alle domande, aggiungendo al fatto che Stefania lo avesse tradito, che comunque lui non era stato un buon marito.

Andrea ci ha tenuto a sottolineare che non ha mai detto che Stefania è stata una cattiva moglie e si è poi scagliato contro il GF, asserendo: “Al GF Vip hanno fatto vedere solo il pezzo in cui dicevo che lei se n’era andata via con un altro uomo. Dopo di che ho ricevuto tanti insulti da parte del pubblico“. L’attore ha ammesso che gli autori e Signorini, hanno mostrato a Stefania solo un pezzo delle sue dichiarazioni.

Roncato ha poi dichiarato che il pubblico del GF Vip dovrebbe vergognarsi, dato che ha fatto cyberbullismo nei suoi confronti e in quelli della moglie Nicole. Andrea ha raccontato che dopo l’intervista rilasciata alla D’Urso, sono pervenute minacce di morte, offese pesanti e a tal proposito, l’attore si è lasciato andare ad un lungo sfogo, ammettendo di essere pronto a denunciare queste persone.

Roncato non ha poi risparmiato nemmeno Simone Gianlorenzi, marito della Orlando. Sul conto di Gianlorenzi, l’attore ha dichiarato: “Lui sarà pure una brava persona, però si sta dando parecchio da fare per istigare tutti i loro fan a offendere me e mia moglie Nicole“. Insomma, Andrea ne ha avuta una per tutti e in chiusura, ha chiesto alla Orlando di non parlare più del loro rapporto ormai morto e sepolto.