GF Vip, crollo nervoso di Stefania Orlando nella notte: decisa ad abbandonare la Casa

Vittima di una puntata dura e faticosa, Stefania Orlando ha ceduto ad una crisi di nervi e si è diretta verso la porta rossa per auto eliminarsi dal gioco. I suoi nervi non hanno retto dopo che, durante la diretta del “Grande Fratello Vip” andata in ond ieri sera 18 gennaio, Alfonso Signorini le ha mostrato l’intervento dell’ex marito Andrea Roncato a “Live – Non è la D’Urso” durante il quale ha rivelato che il loro matrimonio sarebbe finito per un tradimento di Stefania.

Subito gli altri coinquilini hanno cercato di fermarla e decisivo è stato Tommaso Zorzi che ha minacciato di seguire la Orlando oltre la porta rossa se l’avesse oltrepassata. La 54enne, forse portata ormai al limite dai 4 mesi di permanenza nella Casa, ieri notte è arrivata al limite della sopportazione.

Stefania Olando vuole abbandonare la Casa. Zorzi la ferma

La regia non si è soffermata più di tanto sulla scena, staccando subito dopo che Zorzi si è inteposto tra la Olando e la porta che, se aperta, avrebbe decretato la squalifica della gieffina. Si è capito che la situazione si era tranquillizzata quando le telecamere hanno ripreso i due di nuovo nella Casa mentre stavano confidandosi tra loro, ma anche in quel caso non si è capito cosa si stessero dicendo.

Parallelamente a questa forte reazione della Orlando, sui social si è scatenata una polemica per il prolugamento ulteriore del reality Show. La scelta di Signorini non è piaciuta al popolo del web, consapevole che i concorrenti siano stremati e messi troppo sotto pressione per un periodo troppo lungo.

Altra cosa che non è stata digerita è il fatto che si sia dato un ampio spazio all’intervento di Roncato, dando in pasto ai telespettatori un particolare molto privato della coppia e che, con ogni probabilità, è stato la causa scatenante dello smarrimento emotivo di Stefania.