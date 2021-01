La conduttrice Stefania Orlando è attualmente impegnata nelle vesti di concorrente, nella casa del “Grande Fratello Vip“. La Orlando è dentro sin dall’inizio, ovvero dallo scorso settembre e con ogni probabilità, ci resterà fino alla fine dato che è uno dei personaggi più amati e apprezzati. Si è molto esposta Stefania nella casa, litigando ed esprimendo la sua senza riserve quando qualcosa non le andava proprio giù.

Ha instaurato una bella amicizia con Tommaso Zorzi, non per questo priva di attriti e si è spesso scontrata con Dayane Mello, sua “nemica” principale. Adesso tra le due gieffine sembra che sia tornato il sereno e finalmente si sono capite. La vita privata della Orlando è conosciuta da tutti, soprattutto il suo matrimonio, ormai naufragato da anni, con l’attore Andrea Roncato.

Il motivo per il quale il legame è terminato, non è mai stato reso noto fino a poche ore fa. Difatti, Roncato è stato ospite di Barbara D’Urso a “Live- non è la D’Urso” e lì ha sganciato una vera e propria bomba, spiegando perché il matrimonio tra lui e la Orlando è giunto al capolinea. L’attore ha ammesso che la sua ex moglie aveva un altro uomo e si era innamorata di lui.

“Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Uno si può innamorare di un altro. Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto“, queste le parole di Roncato nel salotto della D’Urso.

Nessuno dei due aveva mai proferito parola in merito fino ad oggi. Stefania poco prima di entrare nella casa, si era rifiutata di raccontare perché il suo matrimonio era terminato. Adesso Andrea ha vuotato il sacco e chissà come la prenderà la Orlando una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia. Roncato ha ammesso di non essere stato un buon marito, aggiungendo però di avere le spalle larghe e di aver metabolizzato con il tempo, la cosa.