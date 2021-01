Andrea Roncato su Stefania Orlando: "Ha fatto due trasmissioni e 20 anni di materassi"

Tutto è cominciato con la scorsa puntata di “Live – Non è la d’Urso” durante la quale Andrea Roncato, ospite della padrona di casa Barbara d’Urso, ha parlato dell’ex moglie Stefania Orlando, mostrando grande insofferenza nei suoi confronti e accusandola sostanzialmente di lavorare e andare in televisione soltanto in qualità di “ex moglie di”. E questo nonostante il loro matrimonio risalga ormai a vent’anni fa e sia durato appena due anni.

Non solo, perché Roncato si è detto infastidito anche dal fatto che Stefania Orlando abbia dichiarato all’inizio del Grande Fratello Vip 5 che loro non si sentivano più forse a causa della presunta gelosia dell’attuale moglie dell’attore, Nicole Moscariello, che giustamente lui ha difeso a spada tratta. Ovviamente tutte queste dichiarazioni sono state fatte ascoltare alla diretta interessata da Alfonso Signorini.

L’inspiegabile rabbia di Roncato nei confronti della Orlando

Stefania ci è rimasta molto male, al punto da avere, al termine della puntata, una vera e propria crisi di pianto che, unita alla notizia inaspettata del prolungamento del reality show di Canale 5, l’ha portata a cercare di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà per uscire dal gioco. Ma se poi la Orlando si è calmata, i suoi fan sono andati subito a scrivere sotto i post Instagram di Andrea Roncato, accusandolo di invidia nei confronti della ex e di voglia di tornare al centro dell’attenzione dopo un periodo di stasi della sua carriera.

A queste accuse Roncato è insorto nuovamente, furioso. E di nuovo non ha risparmiato accuse alla ex compagna, verso la quale prova un livore che invece lei non prova, tanto che al GF Vip 5 ha più volte dichiarato di volergli bene e di augurargli il meglio nonostante non facciano più parte l’uno della vita dell’altra. “Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi”, ha tuonato Andrea Roncato su Instagram all’indizzo di un utente che difendeva la Orlando.

Ha poi proseguito: “Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono vip perché hanno fatto vedere la p****a senza mutande al Festival di Venezia o cose simili”. Il riferimento è ovviamente a Dayane Mello e Giulia Salemi, che anni fa sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia hanno sfilato indossando abiti ai limiti della censura. “Un branco di inutili che si credono VIP”, ha concluso, includendo chiaramente in questo gruppo anche la sua ex moglie.