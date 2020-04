Andrea Damante pubblica un video con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono diventati famosi per aver partecipato al programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5 “Uomini e Donne” durante l’edizione 2015/2016. I due giovani si sono conosciuti all’interno del dating show ed hanno iniziato una travolgente storia d’amore terminata circa tre anni fa a causa dei numerosi tradimenti che il deejay veronese ha avuto con diverse ragazze.

Tradimenti raccontati da Giulia nel suo libro pubblicato per Mondadori lo scorso ottobre: “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”. La nota influencer ha avuto poi una relazione sentimentale durata circa un anno e mezzo con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez, terminata in maniera del tutto inaspettata ad inizio marzo.

Andrea Damante ha invece avuto numerosi flirt con diverse ragazze. Da diverse settimane è stato confermato da più fonti e dai diretti interessati un ritorno di fiamma tra i due giovani, che stanno anche trascorrendo questa quarantena obbligata insieme a Pomezia, a casa di Giulia.

Qualche ora fa Andrea ha pubblicato nel suo profilo Instagram personale un vecchio video che lo ritrae insieme a Giulia in una passata edizione del festival “Coachella”, tenuto in California, che sarebbe dovuto iniziare proprio oggi, ma che è stato annullato a causa della tragica emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutto il mondo.

Il video ha scatenato l’inevitabile e del tutto giustificata reazione da parte dei numerosi sostenitori della coppia ed ha riscosso tantissimi commenti positivi, tra cui: “Potreste pubblicare quella foto fatta qui? Entrambi non l’avete mai messa ma che noi conosciamo…. pubblicate qualcosa stiamo male! Vi amo, ciao”. Al momento Giulia De Lellis ed Andrea Damante non hanno infatti ancora pubblicato alcuno scatto fotografico o video del presente in cui sono ritratti insieme, ma sarà sicuramente solo questione di giorni.