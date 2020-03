Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme

Andrea Damante è stato tronista, insieme a Ludovica Valli ed Oscar Branzani, del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 “Uomini e Donne” durante l’edizione 2015/2016. Al termine del programma televisivo ha scelto la corteggiatrice Giulia De Lellis, iniziando una travolgente storia d’amore.

La relazione sentimentale tra i due è terminata in maniera del tutto improvvisa a causa dei numerosi tradimenti da parte del deejay veronese, raccontati da Giulia nel libro “Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza”. La nota influencer è stata poi fidanzata per circa un anno e mezzo con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez.

La relazione sentimentale tra i due è però terminata ad inizio marzo, anche se non sono stati ancora resi noti i motivi alla base della decisione. Andrea Damante è stato fidanzato invece dallo scorso dicembre con la modella Claudia Coppola, relazione sentimentale durata però solo pochissimi mesi.

Da diverse settimane sembra siano stati numerosi i riavvicinamenti tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. L’influencer (il profilo Instagram di Giulia conta la bellezza di 4.5 milioni followers) ha anche eliminato dal suo profilo personale tutte le foto con presenti riferimenti al libro pubblicato per Mondadori lo scorso ottobre, che parla per l’appunto dei tradimenti del deejay veronese.

A confermare il ritorno di fiamma tra i due è anche il noto giornalista Gabriele Parpiglia che, durante una diretta sui social network, ha espresso le seguenti parole: “Giulia De Lellis sta facendo sicuramente una bella quarantena con Andrea Damante. Beati loro. Pare che siano tornati insieme“. Una notizia che renderà sicuramente felici i numerosi fan della coppia, che in questi anni hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma tra i due.