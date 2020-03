Giulia De Lellis, storia finita con Iannone e nuovo programma televisivo?

Giulia De Lellis è conosciuta per aver partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 “Uomini e Donne”, durante l’edizione 2015/2016, nelle vesti di corteggiatrice e successivamente è stata scelta dal tronista Andrea Damante, con cui ha avuto un’intensa e movimentata storia d’amore.

La loro relazione sentimentale è terminata in maniera molto dolorosa a causa dei tradimenti ricevuti dal deejay veronese, raccontati dalla concorrente della seconda edizione del “Grande Fratello Vip” nel libro “Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza”. La nota corteggiatrice, grazie alla sua esperienza televisiva, è diventata una delle influencer più amate ed apprezzate sui diversi social network, il suo profilo Instagram conta infatti la bellezza di 4,5 milioni di followers.

Attualmente la De Lellis è fidanzata da circa un anno e mezzo con il pilota di Moto GP Andrea Iannone. Secondo diversi settimanali la coppia starebbe però affrontando un momento di forte e dura crisi, motivo per cui la bella infuencer avrebbe abbandonato la casa che condivideva a Lugano, in Svizzera, con il fidanzato per tornare a vivere vicino alla sua famiglia a Pomezia (Roma).

Secondo il settimanale diretto dal giornalista Alfonso Signorini “Chi”, Giulia avrebbe, forse temporaneamente, chiuso la storia d’amore con il pilota di Moto GP, sarebbe pronta alla conduzione di un nuovo programma televisivo allegro e divertente ed avrebbe ripreso i contatti con il suo ex fidanzato, il deejay Andrea Damante (attualmente fidanzato dallo scorso dicembre con la modella e studentessa Claudia Coppola).

Queste le parole riportate nel settimanale “Chi”: “Chiusa (temporaneamente?) la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso a “sentire il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv “leggero e allegro”.