Chiamata in diretta di Giulia De Lellis all’ex Andrea Damante

In questo periodo di restrizioni e di forti inviti a restare a casa, i primi a dare il buon esempio sono proprio i personaggi famosi, che tramite le loro iniziative, invitano tutti i propri followers a fare come loro, restare per questo periodo di tempo a casa, così da rallentare la diffusione del virus che ha già dato non pochi problemi, superando di fatto, per numero di vittime, persino quello della Cina.

Tra i tanti personaggi famosi che intrattengono delle dirette insieme ai propri fan, come Emma, Fedez, Alex Britti, c’è anche Giulia De Lellis. La ragazza infatti ha un ragguardevole numero di fan, che supera il milione solo su Instagram; appare infatti molto amata e apprezzata soprattutto dalle teenager, ed ogni sua diretta appare un autentico successo di visual.

A questo giro la De Lellis è stata sottoposta ad una sfida; di solito infatti la ragazza chiama dei numeri dei suoi amici o familiare, ed intrattiene delle simpatiche chiamate a telefono che alla fine riescono sempre a divertire. Questa volta però la sfida dei fan è stata ben altra, ovvero chiamare il suo ex Andrea Damante.

In molti infatti chiedevano alla ragazza sempre la stessa richiesta, ma lei ignorava la sfida, cambiando argomento o chiamando qualcun’altro. Verso la fine della diretta, per accontentare i suoi followers, alla fine si convince e prova a chiamare Damante. La ragazza, in compagnia della sua amica, in effetti compone il numero, ma Andrea non risponde, e lei nel contempo appare visibilmente in ansia, come conferma anche la sua amica, tanto che la stessa Giulia afferma: “Sto morendo di caldo“.

Alla fine il ragazzo non ha risposto alla chiamata e la De Lellis ha aggiunto: “Sì, devo dire che mi stava venendo un attimo un po’ di… ansia“, ridendo nel mentre. In molti però hanno attribuito lo stato sentimentale ansiogeno della ragazza, e del suo tentativo di scherzare alla mancata di risposta di Damante, alla speranza di un ritorno di fiamma tra i due, dovuto alla persistenza di un sentimento d’amore da parte della ragazza, che resta ancora, nonostante tutto, i fan su questo ci scommettono tanto.