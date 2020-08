Alessandro Cecchi Paone conferma la relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale

Nelle ultime settimane hanno fatto scalpore i baci scambiati sullo yacht tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale. Quest’ultima in realtà si è ritrovata al centro del gossip per l’enorme risarcimento ottenuto per la sua separazione con Silvio Berlusconi: un’immediata buonuscita di 20 milioni di euro più un assegno a cadenza annuale. L’ex coppia ha optato anche per un affido condiviso per il cane Dudù, la compagna Dudina e il cucciolo Peter Pan, e i tre cani si trovano a Villa Certosa.

La loro separazione in realtà, come svelato dal comunicato rilasciato da Forza Italia sui social network, è avvenuta in maniera pacifica. Intanto il Cavaliere nelle ultime settimane è stato visto insieme alla 30 enne Marta Antonia Fascina, membro della Camera dei Deputati dal 2018.

La presunta relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale

Ritornando ai baci scambiati dalla cantante Paola Turci con Francesca Pascale, per il momento le protagoniste di questa vicenda non hanno ancora commentato questa notizia. Tuttavia, nelle ultime ore, Alessandro Cecchi Paone intercettato dal “Corriere della Sera” sembra confermare la loro storia d’amore, invitandole ad uscire fuori e non nascondersi più.

L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” rivela che Francesca Pascale già in passato ha avuto dei contatti con Antonello Sannino dell’Arcigay e con Daniele Priori dell’associazione LGBT Gay Lib: “Mi ha sempre detto: se capitasse a me, come è capitato a te di innamorarmi di una persona del mio sesso, non ci troverei nulla di male”.

Ma le dichiarazioni sull’ex compagna di Silvio Berlusconi non si fermano qui; Cecchi Paone dichiara infatti che le due donne sono libere di vivere la loro storia alla luce del sole: “L’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, quella dell’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono”.