Silvio Berlusconi, mano nella mano con la sua nuova fiamma

Mentre l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, si gode le sue vacanze insieme a Paola Turci (relazione che continua ad infiammare la cronaca rosa), L’ex premier invece continua la sua vacanza in villa Certosa, in compagnia della sua nuova fiamma, la deputata forzista Marta Fascina.

Mentre in passato si trattava solo una semplice indiscrezione, oggi si può dire, in maniera del tutto ufficiale, che la relazione tra il leader di Forza Italia e la sua deputata, appare più rosea che mai. In questi giorni infatti, Berlusconi è stato paparazzato dai fotografi del settimanale “Chi“, mentre teneva mano nella mano la sua Marta, intenti a dirigersi sul nuovo yacht di Ennio Doris, un Ketch di appena 60 metri, chiamato “Seven”.

Berlusconi è stato accolto da Doris, in compagnia di sua moglie Lina ed il primogenito Massimo. Per Silvio questa è solo una parte delle vacanze che sta trascorrendo insieme a Marta Fascina (Il cui nome completo è Marta Antonia Fascina). Già dalla metà di luglio infatti, la rivista “Gente” ha fotografato l’ex premier atterrare con l’aereo ad Olbia, in compagnia di Marta, per poi dirigersi a villa Certosa.

Ad attenderli in villa ci saranno le figlie Berlusconi, Eleonora e Barbara (avute dal passato matrimonio con Veronica Lario). Molto probabilmente quello è stato il momento delle presentazioni ufficiali di Marta alle due figlie di Silvio. C’è da dire infatti che già in passato il premier venne immortalato insieme alla sua nuova compagna. Infatti solo qualche mese prima la coppia è stata intercettata mentre erano intenti a trascorrere qualche giorno di assoluto relax in Svizzera, presso il Grand resort di Bad Ragaz.

All’epoca quelle foto costarono all’ufficio stampa dell’ex premier, l’ufficializzazione della separazione con Francesca Pascale. Infatti scrissero in merito: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro nessuna relazione sentimentale o di coppia“.

Ma chi è realmente Marta Antonia Fascina? 30 anni, nata a nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, laureata in Lettere e filosofia alla Sapienza di Roma. In seguito la ragazza ha avuto modo di diventare addetta stampa per il Milan, poi per la fondazione Milan. Nel 2018 venne eletta alla Camera nella lista dei deputati di Forza Italia, nella circoscrizione Campania 1.