Silvio Berlusconi divorzia da Francesca Pascale: buonuscita da 20 milioni di euro e un assegno annuale

Con un comunicato pubblicato da Forza Italia, il partito ideato da Silvio Berlusconi, nel mese di marzo è stata annunciata la separazione tra il Cavaliere e la sua giovane fidanzata Francesca Pascale: “Appare opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”.

Sul settimanale “Diva e Donna“, oltre all’indiscrezione della separazione tra Berlusconi e Francesca Pascale, è stata pubblicata anche una fotografia con il leader di FI e Marta Antonia Fascina, membro della Camera dei Deputati italiana dal 2018. La Pascale, intercettata dal sito “Adnkronos”, si è dichiarata stupita per questa notizia, ma ammette che vorrà per sempre bene al suo ex compagno.

Il ricco risarcimento ottenuto da Francesca Pascale

La deputata napoletana di Forza Italia, dopo circa quattro mesi dalla separazione con Silvio Berlusconi, ha ottenuto un lauto risarcimento. Il settimanale “Oggi”, diretto da Umberto Brindani, rivela che Francesca Pascale avrebbe ottenuto sia un assegno annuale che una buonuscita.

Nell’articolo scritto sulla rivista rosa vengono spiegate più nel dettaglio tutte le cifre di questo accordo: “Dopo i tanti anni insieme a Berlusconi, la Pascale avrebbe ricevuto dal Cavaliere una buonuscita di 20 milioni di euro, più un “mantenimento” di 1 milione di euro l’anno”.

Ma le novità per Francesca Pascale non sono terminate qui. Infatti, secondo il sito de “La Repubblica”, la napoletana avrebbe ottenuto dal suo ex compagno anche l’opportunità di poter continuare a vivere a Villa Maria, a Casatenovo, in Brianza. Si tratta di una lussuosa dimora con ben 40 mila metri quadrati di parco fatta realizzare proprio dal Cavaliere rispettando e seguendo i gusti dell’allora fidanzata, ove è compresa palestra, saloni e prato inglese per dare piena libertà ai suoi cani.