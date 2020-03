Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati ufficialmente: il comunicato

Già da qualche tempo si vociferava una presunta crisi amorosa tra la compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, e il Cavaliere. Voci che apparivano infondate, ma col senno di poi, c’era chi ci aveva visto lungo sulla faccenda; infatti i due ultimamente si vedevano abbastanza di rado insieme, senza contare che Silvio è stato più volte ripreso in teneri rapporti insieme ad un’altra donna, che a più riprese era stata presso la villa di Arcore.

La ragazza in questione infatti sembra essere Marta Fascina, deputata di Forza Italia, ovviamente anche lei appare decisamente più giovane del presidente. Da poco è stato di fatto emanato il comunicato ufficiale dall’ufficio stampa di Berlusconi, dove di fatto è stata confermata la fine del rapporto tra il cavaliere e la Pascale.

Il comunicato recita: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia.” In base a quanto riportato, dunque, sembra che i due siano rimasti comunque in rapporti sereni, per nulla turbati.

Proprio qualche giorno prima vi fu un’intervista fatta alla Pascale da Roberti Alessi, nella quale la donna affermava: “Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto“. Molto probabilmente si è realizzata la condizione ideale per la Pascale di porre fine alla storia.

La donna però, nonostante tutto, preferisce fare un passo indietro ma in grande stile, facendo una dichiarazione dopo l’emissione del comunicato ufficiale e trasmettendo una sorta di superiorità a tutto questo e di maturità d’animo: “Auguro al presidente tutta la felicità del mondo. E spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io“.