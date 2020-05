Alena Seredova e Alessandro Nasi sono diventati genitori

La modella ceca, Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta. Alena ha dato alla luce una bimba, avuta dal suo compagno, l’imprenditore Alessandro Nasi. Il nome della piccola resta top secret, anche se è stata la neo mamma a dare l’annuncio sui social. Attraverso il proprio profilo Instagram, la Seredova ha postato uno scatto che ritrae la sua mano in quella della piccola, accompagnato dalla didascalia: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa Vítej princezno“.

La Seredova aveva dato l’annuncio della sua gravidanza a fine gennaio, per poi svelare in un secondo momento il sesso del nascituro. La piccola è nata con largo anticipo, difatti la data presunta del parto era fissata per il prossimo 2 giugno, come la stessa modella aveva confessato a Silvia Toffanin durante una puntata di “Verissimo“. Le cose invece sono andate diversamente e la piccola ha deciso di venire alla luce prima del previsto, precisamente martedì 19 maggio, riempiendo il cuore di gioia, sia alla mamma che al papà.

Questo è il terzo figlio per la Seredova e il primo per Nasi. La modella ceca difatti, ha già due figli, David Lee e Louis Thomas, entrambi avuti dall’ex marito, il portiere Gianluigi Buffon. Le strade dei due ex coniugi, si sono separate e oggi ognuno ha la propria vita, difatti Buffon fa coppia fissa da ormai diversi anni, con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico, con la quale ha un figlio.

Questa bimba è stata voluta e cercata dalla Seredova e da Nasi, difatti la modella cieca qualche giorno fa, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me“, aveva dichiarato: “Alla mia età, a 42 anni, si sa già come non fare capitare un figlio“. Le parole di Alena non lasciano dubbi, il fatto che sia diventata mamma per la terza volta è stata una cosa voluta.

Dopo la delusione patita a causa di Buffon e, come recentemente la stessa Seredova ha dichiarato, il fatto di aver saputo del tradimento con la D’Amico dai giornali, non è stato semplice per lei. Fortuna vuole che quando si chiude una porta, si apre un portone e l’arrivo di Nasi e quello della piccola, nella vita della Seredova, le hanno concesso la possibilità di vivere una nuova opportunità e una seconda famiglia. Non resta che fare tanti auguri ai neo-genitori.