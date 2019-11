"Vieni da me": Alena Seredova si confessa a proposito del tradimento di Buffon

Alena Seredova si è confessata a “Vieni da me“, programma in onda ogni pomeriggio su Rai 1 e condotto da Caterina Balivo. Durante il momento della cassettiera, ogni vip invitato si sottopone ad un’intervista, raccontando momenti della propria vita presente e passata, e magari svelando qualche aneddoto segreto.

Il momento della cassettiera è toccato anche ad Alena Seredova, la quale senza utilizzare mezze misure si è raccontata alla Balivo. Inevitabilmente è il discorso è virato su Gianluigi Buffon, portiere della Juventus ed ex della nazionale. Tra Alena e Buffon c’è stata un’intensa storia d’amore, con un matrimonio e due figli: David Lee e Louis Thomas.

Il matrimonio tra i due è terminato, perché Gigi ha tradito la Seredova con la giornalista Ilaria D’Amico, sua attuale compagna e madre di suo figlio Leopoldo Mattia. Oggi anche Alena è felice accanto all’imprenditore Alessandro Nasi e ciò le ha permesso di lasciarsi andare, raccontandosi a cuore aperto, proprio a Caterina Balivo.

La Balivo, mentre chiacchieravano, le ha chiesto: “Tu sei stata l’ultima a sapere del tradimento?” e Alena ha risposto: “No, penultima. Dopo di me l’ha saputo mio padre“. La modella cieca ha inoltre precisato di aver appreso la notizia dalla radio e ha poi aggiunto: “Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica, alla fine è vero. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia. Sono stata superfortunata, perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita“.

Insomma oggi Alena è felice e la sofferenza patita a causa del tradimento sembra essere acqua passata. Sicuramente è stata brava a metabolizzare la cosa e a dar vita ad un equilibrio con il suo ex, per il bene dei suoi figli. Difatti ha raccontato di avere ancora in casa le foto con Buffon e di essere stata sé stessa e meno impulsiva proprio per il bene dei ragazzi.