Alena Seredova aspetta un figlio dal compagno Alessandro Nasi

Alena Seredova, 41 anni, ex moglie di Gigi Buffon, ha annunciato nelle ultime ore tramite un post sul noto social network di condivisione Instagram di aspettare un figlio dal compagno, Alessandro Nasi, noto manager legato alla famiglia Agnelli. Per la modella ceca questo sarebbe il terzo figlio, dopo David Lee e Luois Thomas, avuti dall’ex juventino e attuale portiere del Paris St’ Germain.

Non si tratta quindi di rumors o becero gossip, ma di una notizia vera. La modella ceca ha preferito affidare il suo annuncio, pubblicando sui social uno scatto in bianco e nero del suo pancino, dove ormai sono molto evidenti ed inequivocabili le linee e i segni di una gravidanza in atto. Alena ha quindi voluto condividere questa notizia con i suoi numerosi fan.

Se di Alena Seredova si sa tutto o quasi, anche grazie al fatto che la modella è molto attiva sui social network, del compagno della modella e duturo padre del bambino si consoce davvero poco. Alessandro è cugino dei più noti Lapo e John Elkann, nipoti dell’avvocato Gianni Agnelli e di Marella Caracciolo.

Classe 1974, Nasi è cresciuto oltreoceano, a New York. La relazione con la Seredova è iniziata qualche anno fa, precisamente nel 2015,dopo che la modella aveva chiuso definitivamente con il marito Gigi Buffon, che a sua volta l’avrebbe tradita con la giornalista sportiva – ed attuale compagna – Ilaria D’Amico.

Inutile dire che la notizia della gravidanza della Seredova ha entusiasmato i tantissimi follower e fan della modella, ma non solo. Sono stati tanti i vip che hanno lasciato un commento sotto la foto di Alena incinta su Instagram, tra i tanti anche l’attrice Laura Torrisi, ma anche la stilista Eva Cavalli ed ancora Federica Fontana e Claudio Marchisio. L’immagine scelta e condivisa dalla modella ceca su Instagram è stata accompagnata dal seguente commento: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre“.

Alena non aveva mai fatto mistero di avere il desiderio di un terzo figlio, dopo David Lee e Louis Thomas, anche se in questi anni ha preferito consolidare il suo rapporto con Nasi. In una passata intervista la modella aveva espresso il desiderio di avere una bambina, anche se per lei è una cosa impossibile fare programmi, preferendo vivere alla giornata e prendere ciò che la vita riserva giorno dopo giorno.