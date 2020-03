Alena Seredova svela il sesso del nascituro

Appare ufficiale la notizia circa la gravidanza di Alena Seredova, ex moglie del portierone Gianluigi Buffon. Da molti anni infatti la Seredova è impegnata con il noto imprenditore Alessandro Nasi e, a distanza di tempo, i due hanno anche coronato il sogno di avere un figlio insieme.

All’età di 41 anni, la modella Seredova appare più in forma che mai e avere un bambino alla sua età è stato per lei motivo di immensa gioia e soddisfazione. Una gravidanza di certo unisce una coppia e la notizia ha suscitato non poca felicità all’interno della coppia.

Già da qualche tempo la modella ceca aveva rivelato di aspettare un figlio dal suo compagno, ma si tentava in seguito di estorcere delle informazioni o degli indizi che lasciassero intuire se il nascituro fosse maschio o femmina; ci ha pensato mamma Alena a dirimere ogni dubbio, pubblicando una foto a scopo promozionale di un prodotto, dove riprende la sua pancia, oramai molto evidente, affermando: “Io mi prendo cura di te, piccolina“.

La Seredova quindi, con una sola frase, è riuscita a rispondere all’interrogativo che da molto tempo i suoi fan si chiedevano; il suo terzo figlio sarà dunque femmina, ma poco ancora si sa circa il nome della piccolina. Per la Seredova si tratta del terzo figlio, dopo due maschi avuto con il suo ex marito: Louis Thomas (nato nel 2007) e suo fratello David Lee (nato nel 2009).

Oggi la donna appare più radiosa che mai in quelle rare volte che si presenta in pubblico, da sola o insieme al suo Alessandro. Molto poco si conosce infatti sul ricco imprenditore Alessandro Nasi; si vocifera sia un lontano parente di Lapo e John Elkann, tanto che la sua famiglia possiede il 27% delle quote della Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az., che controlla il gruppo Fiat Chrysler.