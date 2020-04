Alda D’Eusanio contro la chiusura dei programmi di Barbara D’Urso

In questi giorni sta facendo parlare la preghiera fatta in diretta da Barbara D’Urso e Matteo Salvini a “Live – Non è la D’Urso“ per ricordare le vittime del Coronavirus in Italia. Questa scena è stata poco apprezzata dal pubblico da casa, come dimostrato dalla petizione su “Change.org“, messa in circolazione allo scopo di eliminare i suoi programmi televisivi, petizione che ha raggiunto mezzo milione di firme in pochi giorni.

Molti personaggi conosciuti al pubblico, come Giancarlo Magalli, Selvaggia Lucarelli e Maurizio Costanzo, che hanno fatto capire di aver poco digerito questa scena, ritenendola inopportuna e irrispettosa per le vittime dal Coronavirus. Tuttavia, seppure in piccola minoranza, c’è anche chi ha preso le sue difese, come Alda D’Eusanio.

Le parole di Alda D’Eusanio

Con un video pubblicato su Instagram, Alda D’Eusanio ha voluto parlare della petizione di Barbara D’Urso per eliminare le sue trasmissioni in onda su canale 5. Per l’ex opinionista de “L’Isola dei Famosi” fare una cosa del genere significa andrare contro i principi fondamentali della democrazia.

La D’Eusanio, in merito a questa vicenda, dichiara: “Chiudere un programma significa togliere la libertà di pensiero, e di espressione. Ora in una vera democrazia, ci sono vari strumenti, per combattere e dire che non la pensiamo come una persona lì. Esiste il telecomando. Ma non chiedi l’eliminazione di libertà di pensiero e della parola”.

Per Alda D’Eusanio la democrazia consiste nella libertà di dire ciò che si pensa e nel modo in cui si vuole, poiché se avvenisse l’opposto si tratterebbe di ditattura. La giornalista ricorda anche una sua vecchia vicenda avvenuta in Rai, che dopo aver detto una frase ritenuta ambigua dall’azienda, è stata cacciata su due piedi.

Non tutti gli utenti, sotto al post di Alda D’Eusanio, hanno dimostrato di condividere le sue parole: “Ma un po’ di onestà intellettuale!? Lo sanno anche i muri che in quella sceneggiata non c’è niente di vero e con questi programmi si condiziona la povera gente”.