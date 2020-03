Barbara D’Urso, in circolazione una petizione per eliminare i suoi programmi

La preghiera in diretta di Barbara D’Urso e Salvini ha scatenato una bufera di polemiche. E’ accaduto domenica 29 marzo a Live-Non è la d’Urso, dove la padrona di casa ha chiesto al leader della Lega di recitare l’Eterno Riposo per le vittime del coronavirus. Pochi giorni fa, su Change.org è spuntata una petizione che chiede ai piani alti di Mediaset di rimuovere i programmi della presentatrice partenopea. Tale iniziativa ha subito raccolto ben 40mila adesioni.

La petizione contro le trasmissioni televisive targate Barbara D’Urso, recita così: “Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite”. Stando a quanto scritto nell’iniziativa diffusa su internet, gli show della conduttrice napoletana hanno ancora una volta utilizzato il potere della religione sugli ascoltatori anziani, in modo da rinvigorire la sua personalità e le sue trasmissioni.

Tra i migliaia di utenti che hanno firmato l’appello, alcuni hanno espresso la loro scrivendo che i programmi della D’Urso sono di cattivo gusto e offensivi per in telespattatori in quanto utilizzano la preghiera e la religione cattolica in modo blasfemo. Inoltre, c’è chi esorta Mediaset a cambiare intrattenimento e di porre fine alle trasmissioni spazzatura e degradanti dal punto di vista culturale.

La preghiera di Barbara D’Urso criticata da Bonolis e Aldo Grasso

Ad esprimere la sua su quanto accaduto nella scorsa puntata di “Live-Non è la d’Urso“, ci ha pensato il conduttore romano Paolo Bonolis. Quest’ultimo, ospite nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, ha commentato in maniera piuttosto sarcastica la preghiera di Barbara D’Urso in coppia con Matteo Salvini in diretta su Canale 5: “Stanno cercando di soppiantare il Santo Padre! Vuole impossessarsi del Vaticano, non solo di Canale 5“.

Come se non bastasse, il momento preghiera della D’Urso a “Live” è stato criticato persino dal critico televisivo Aldo Grasso, che l’ha considerato fuori luogo ed esibizionistico.