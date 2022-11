Videogame: Netflix offre il nuovo quiz interattivo Triviaverse

Ascolta questo articolo

Non è un mistero che ormai da tempo Netflix punti forte sul gaming: di recente ha aperto uno studio di sviluppo in California, ha aggiunto Spry Fox ai 5 studios che già possedeva e si è detta interessata al segmento del cloud gaming: intanto, la piattaforma, nota per aver introdotto anche un abbonamento low cost con pubblicità, ha appena assicurato la disponibilità di un nuovo casual game interattivo, dal nome di Triviaverse, L’universo dei quiz.

Il videogame Triviaverse diverge da “Cat Burglar” e “Black Mirror: Bandersnatch”, che erano delle storie interattive, ed è più simile al gioco Trivia Quest (da non confondersi con HQ Trivia) varato la scorsa primavera, anche se in quel caso vi era un meccanismo a episodi giornalieri. Nel caso di Triviaverse i giocatori possono cimentarsi in domande che arrivano a includere “qualsiasi altro argomento immaginabile“, oltre a scienza, storia, cultura pop.

Per vincere, occorre rispondere in modo esatto a quante più domande possibile, entro un certo lasso di tempo e, a seconda dei propri progressi, si otterranno dal Trivia master dei badge, che vanno dagli umilianti Senza speranza e Diploma d’asilo agli esaltanti Quasi geniale, Super Nerd, Mente brillante, Divinità di Triviaverse, passando per i normalissimi Noiosamente nella media, Comune mortale, il confortante Fortuna del principiante e lo speranzoso A un passo dal dottorato.

I giocatori del casual game Triviaverse, consigliatissimo per ammazzare il tempo mentre si fa la fila o per prendersi una pausa, potranno giocare da soli, in 3 round a difficoltà crescente o nella modalità a due giocatori, con due round per ciascuno: il gioco, naturalmente privo di pubblicità, di acquisti in-app, di meccanismi pay-to-win, è cadenzato in ben 9 lingue (italiano compreso) tra cui portoghese (Brasile), spagnolo, spagnolo dell’America latina, tedesco, francese, coreano, e giapponese.

Per giocarci, oltre che ovviamente essere abbonati a Netflix, occorre disporre di uno dei dispositivi che supportano le esperienze interattive della grande N, tra cui console videoludiche, dongle per lo streaming, smart TV, pc via browser, tablet e smartphone.