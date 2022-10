Netflix: anticipati i progetti in tema di videogame del colosso dello streaming

Ascolta questo articolo

Dopo gli annunci fatti in occasione della terza trimestrale del 2022, nel corso dell’evento TechCrunch Disrupt organizzato a San Francisco dalla rivista TechCrunch, Netflix ha svelato diverse novità in tema di gaming.

Secondo il vicepresidente dei videogame di Netflix, Mike Verdu, attualmente la piattaforma offre 35 giochi, senza acquisti in-app o pubblicità, basati su franchisee propri, come Stranger Things, o di terze parti, come Spongebob Squarepants, destinati ad arrivare al più presto a essere 55. L’azienda è comunque al lavoro anche sullo sviluppo di giochi “originali”. In tal senso, la grande N ha già degli studios di sviluppo videoludico, basti pensare a Night School Studio, Boss Fight Entertainment e Next Games, situata in Finlandia dove si è deciso di aprire un nuovo studio di sviluppo affidato a un ex di Zynga.

Tale assortimento si appresta ad arricchirsi di una quinta colonna, visto che è stata annunciata l’intenzione di aprire uno studio nel sud della California, affidandone le redini all’ex direttore esecutivo del videogame Overwatch presso Blizzard Entertainment, Chacko Sonny che, credendo nei progetti a lungo termine di Netflix, l’ha scelta come sua prossima destinazione lavorativa.

Un’altra novità rivelata ha riguardato il cloud gaming. Verdu ha ritenuto che Luna di Amazon e Stadia di Google (in via di chiusura) abbiano toppato non sul piano tecnico, essendo molto avanzati, ma come approccio di business. Anche Netflix coltiva la speranza che “col tempo questo diventi un modo molto naturale di giocare ovunque tu sia“, ma non vede il cloud gaming come un sostituto della console.

Purtroppo, di fronte alle domande di TechCrunch, Verdu non si è sbottonato sul fatto che anche il cloud gaming di Netflix, al pari di quelli di Luna e Stadia, possa avere un proprio controller dedicato. Per questo e altri dettagli sul cloud gaming targato N bisognerà quindi attendere i prossimi mesi.