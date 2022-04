Ufficiale il videogame di simulazione sportiva EA Sports F1 22

Nelle scorse ore, l’editore Codemasters ha tenuto il reveal del videogame EA Sports F1 22 di Electronics Arts, disponibile dal 1° Luglio su PC (via Epic Store, Steam, Origin e app EA) ma anche per consolle (PlayStation 4 e 5, Xbox One, S e X).

Già in pre-ordine, con il listino schedulato per ogni piattaforma sul sito di EA, il videogame EA Sports F1 22 parte dall’adeguare le auto da corsa con pneumatici da 18 pollici e secondo le regole aerodinamiche del 2022: arriva anche la novità della mini-gara Sprint Race, rivista rispetto allo scorso anno, che ora, oltre a far spettacolo e assegnare punti, decreta anche la pole position nelle gare in cui è prevista, come ad esempio nel Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Sempre nel gioco in questione esordisce il nuovo circuito di Miami, ove i piloti gareggeranno il prossimo 8 Maggio: a tal proposito, comprando la Champions Edition, si otterranno – oltre a 3 giorni di accesso anticipato – per l’appunto un pacchetto esclusivo concepito su misura per il GP appena menzionato.

Non mancheranno, ovviamente, i programmi per far pratica ma, in ogni caso, sarà implementato il supporto dell’intelligenza artificiale adattiva, che si occuperà di adattare alle abilità del giocatore le capacità su pista dei piloti. Onde incrementare il coinvolgimento del pubblico, e garantire una lunga longevità al gioco, saranno presenti le modalità “Mia Scuderia” (con facoltà di settare il budget iniziale tra i livelli Newcomer, Challenger e Front Runner), quella per girare assieme ai propri campioni su supercar nei weekend di gara (Pirelli Hot Laps), la modalità PC VR, che permette letteralmente di calarsi nell’abitacolo di un’auto da F1 indossando i visori HTC Vive e Oculus Rift.

Dulcis in fundo, tra le tante peculiarità del nuovo gioco, vi sarà anche l’hub F1 Life che, ben lungi dall’essere un mero ricettacolo di quanto acquistato in-game, sarà anche la sede del Podium Pass, una meccanica di gioco che, introdotta in F1 2020, permette di raccogliere contenuti, auto, accessori, abbigliamento, sbloccati in base ai risultati durante le gare.