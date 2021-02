ODROID-GO Super: in vendita la consolle portable per il retrogaming

Nonostante l’hype sulle consolle next gen di Sony e Microsoft (X ed S), sul regno del retrogaming non tramonta mail Sole e, ai vari progetti già in auge, in alcuni casi grazie a marchi blasonati, si è appena aggiunto quello della sudcoreana Hardkernel Co. Ltd che, dopo ODROID-Go del Giugno 2018, e l’ODROID-Go Avance dell’inizio 2020, è tornata a ispirarsi alle consolle mobili Nintendo, questa volta attraverso la nuova ODROID-GO Super, ispirata a una Nintendo Switch.

La consolle ODROID-GO Super (204 x 86 x 25 mm, per 280 grammi), disponibile (per 80 dollari) sullo store ufficiale del marchio nelle colorazioni grigio Dim Grey e bianco trasparente Clear White, propone un display LCD ora ingrandito, da 5 pollici (vs i precedenti 3.5) con risoluzione a 854 x 480 pixel (partendo dai precedenti 480 x 320 pixel): i pulsanti laterali, disposti in stile PSP, ora presentano una seconda leva analogica, a destra, in alto i pulsanti dedicati al controllo del volume, 4 grilletti dorsali (due per parte), e 4 pulsanti d’azione ABXY a croce, più piccoli che in passato, forse per bilanciare l’ingrandimento concesso, invece, ai pulsanti L2 e R2.

Tra le porte perimetriche, spicca quella DC per ricaricare (a 5 V / 1,5 A) la batteria, che passa dai vecchi 3.000 della Go Advance agli attuali 4.000 mAh, caricabile in 3.4 / 4.5 ore a seconda che il device sia spento o in funzione, capace di donare un’autonomia di diverse ore, ovviamente maggiore con una retroilluminazione non eccessiva.

Non mancano, nella consolle portable ODROID-GO Super, il jack da 3.5 mm per le cuffie, lo slot per le microSD destinate a ospitare i giochi, ora estraibili con un meccanismo a molla (cioè premendo sulla schedina), uno speaker mono, e una USB 2.0 Type-A, impiegabile per collegare un modulo, venduto a parte, per il Wi-Fi (a 5 GHz) e il Bluetooth, in modo da poter anche andare su internet a reperire le rom dei giochi preferiti.

Internamente, la consolle ODROID-GO Super monta una CPU quadcore (1.3 GHz) molto usata in progetti simili, la Rockchip RK3326 abbinata alla GPU ARM Mali G31 MP2 e supportata da 1 GB di RAM (DDR3L): lo storage, da appena 16 MB, è sufficiente a far funzionare il bootloader, che carica il sistema operativo Ubuntu 20.04, l’interfaccia EmulationStation e, soprattutto, gli emulatori per varie consolle a 8 e 16 bit (tra cui PlayStation Portable, PlayStation 1, Nintendo 64, Mame / Arcade).