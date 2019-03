"Nintendo Labo: Kit VR": la consolle Switch si affaccia alla realtà virtuale con i set Nintendo Labo

Tempo fa, Nintendo – azienda leader nel gaming come sviluppatrice di consolle e giochi – ha varato il progetto “Nintendo Labo“, basato su parti componibili in cartone, capaci di costruire un’esperienza ludica fai da te attorno alla propria consolle ibrida (stanziale-portable) Nintendo Switch. Ora, sfruttando proprio quest’iniziativa, Nintendo è entrata – a modo suo (e quindi non come HTC, Sony, o Facebook Oculus) – nel mondo della realtà virtuale.

La casa di Kyoto, nello specifico, ha annunciato il quarto set della serie Nintendo Labo, noto come “Nintendo Labo: Kit VR“, dedicato alla fruizione di esperienze simulative “Toy-Con” à la Cardboard di Google, sfruttando l’hardware, il display HD, ed i controller Joy-Con (per rilevare in che direzione l’utente si volti) della consolle Switch.

Secondo l’azienda, a partire dal 12 Aprile, saranno 6 le esperienze virtuali disponibili: in una si potrà assemblare un normale visore VR, in un’altra una fotocamera per fotografare paesaggi marini, in una si assemblerà un blaster per combattere gli alieni, e non mancheranno anche i materiali per assemblare un pedale eolico, o per visualizzare il mondo come un uccello o un elefante.

Il kit base (Starter), listato a 39.99 dollari, oltre a un supporto di sicurezza ed al portaschermo, conterrà le parti per montare il visore VR ed il blaster Toy-Con, mentre quello completo – prezzato a 79.99 dollari e idoneo a supportare tutti i membri di una famiglia – fatti salvi il portaschermo e il supporto di sicurezza, consentirà di assemblare tutti e 6 i Toy-Con visti.

Naturalmente, per chi avesse deciso di partire con la variante base, utile a farsi un’idea del progetto, verranno messi a disposizione – al prezzo di 19.90 dollari cadauno – anche dei set di espansioni per le rimanenti esperienze virtuali: il primo set conterrà le parti per i Toy-Con fotocamera ed elegante, mentre il secondo si focalizzerà sul volatile ed il pedale eolico.