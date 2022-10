Gamevice Flex: ufficiale il controller per gaming mobile e cloud iper-adattabile

Ascolta questo articolo

Fondato nel 2008, il brand californiano Gamevice realizza da quasi 15 anni periferiche da gaming, tra cui anche i controller per smartphone, basti pensare al Kishi originale, realizzato per conto di Razer e, terminata la partnership in questione, restato in vendita (per 60 dollari) sullo store ufficiale col nome di Gamevice per Android. Ora, sempre nell’ambito in questione, arriva il nuovo e versatilissimo controller Gamevice Flex.

Il Gamevice Flex (14 x 10 x 3.3 cm, per 181,437 grammi) punta molto sulla memoria muscolare, ovvero sul garantire la stessa sensazione che si ha usando i controller delle console: la parte posteriore rientra all’interno per una miglior impugnatura, mentre davanti la sezione inferiore non si arrotonda più per consentire al telefono di aumentare il proprio spazio complessivo, ma si protende in un “leggero avvallamento che imita la forma di un normale controller“.

Strutturalmente, il controller ha due parti, tenute assieme da una cinghia di collegamento tal che, estratto il telefono, le stesse si incastrino assieme: onde rendere più facile distinguerli, grilletti e paraurti hanno altezze differenti (i primi meno alti dei secondi), i grilletti risultano più fluidi di prima grazie ai nuovi sensori ad effetto Hall. Non sono mancati miglioramenti al D-Pad, l’innesto di levette che essendo increspate sono di più preciso controllo, mentre i pulsanti Guida, Indietro e Menu, oltre a essere stati ingranditi, sono stati posizionati più a portata di dito per essere a disposizione quando servono senza problemi.

Per il resto, il controller Gamevice Flex, ideale per giocare con i titoli Android e iOS, ma anche con i servizi cloud Xbox Cloud Gaming (Beta), Amazon Luna, GeForce Now e con lo sfortunato Google Stadia, vanta un jack da 3.5 mm, in modo che si possa sentire l’audio del gioco senza la latenza del Bluetooth, e una porta di ricarica Type-C con passthrough, in modo da poter giocare nel mentre si carica il controller.

Quest’ultimo, poi, tramite un sistema di 16 adattatori inclusi, tra cui scegliere grazie a un apposito selettore, permette di incastrarvi telefoni di varie dimensioni, senza dovervi togliere la custodia di protezione. Attualmente, è possibile comprare il controller Gamevice Flex sul sito ufficiale del brand ai prezzi di 99,95 e 109,95 dollari, rispettivamente per le versioni destinate ai dispositivi Android e iOS: le medesime versioni hanno iniziato a far capolino anche su Amazon.com.