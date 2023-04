AyaNeo svela le console portable AyaNeo 2S e Geek 1S

Il concetto di console ibrida, nato con la Nintendo Switch, si sta via via facendo largo, basti pensare alla Steam Deck di Valve e ad Ally di Asus (in arrivo verso Maggio): a fianco di questi grandi nomi, però, nel settore operano anche dei marchi minori, spessi cinesi, come Ayaneo che ha annunciato le nuove console AyaNeo 2S e Geek 1S.

AyaNeo 2S, grazie a miglioramenti nella catena produttiva, ha una scocca che guadagna in impugnabilità: sempre in ottica comfort d’uso sono stati rivisti joystick, leve e pulsanti. Lo chassis, poi, si presta anche meglio alla manutenzione, all’aggiornamento, e alla riparazione, in quanto più facile da smontare. Da punto di vista tecnico, AyaNeo 2S annovera uno schermo panoramico in 16:10: si tratta di un LCD IPS da 7 pollici con risoluzione a 1.920 x 1.200 pixel, 450 nits di luminosità per una buona leggibilità all’aperto, 1.200:1 come rapporto di contrasto e una quasi totale (96%) copertura dello spazio colore sRGB.

Cuore pulsante della nuova console è l’inedito chipset a 16 core AMD Ryzen 7 7840U, una APU con processore basato sull’architettura Zen 4 e con una scheda grafica a 12 CU e con 2.800 MHz di frequenza operativa, la AMD Radeon 780M con architettura RDNA 3. Secondo i primi benchmark emersi a proposito di questa soluzione computazionale, le prestazioni single core sono assimilabili a quelle di un potente chipset Intel, l’i9-12900 mentre in multi-core ci si avvicina all’APU Ryzen 9 5900X di AMD. La differenza sta che in questo caso il TDP è molto più basso, e va dai 15 ai 28 W.

Lato memorie, con l’AyaNeo 2S si hanno 16 GB di RAM di tipo LPDDR5 a 7.500 Mbps mentre, come storage, le opzioni vanno da 512 GB a 2 TB. La dissipazione del calore è stata molto attenzionata in questa console animata da Windows 11.

Il costruttore dichiara che è presente una dissipazione attiva, che si basa su 3 tubi in rame e un foglio dello stesso materiale, esteso secondo una superficie di 1.118 millimetri, che è il 33% in più di quanto visto a bordo dell’AyaNeo 2: ciò, in tandem con la scelta del chipset, consente negli scenari migliori una riduzione della temperatura anche di 11,6 gradi. Anche la batteria, che ammonta a 50,25 Wh, beneficia di cautele contro il riscaldamento, grazie all’applicazione di un foglio in grafene.

Geek 1S cambia rotta rispetto al predecessore, mutuando dalla AyaNeo 2S sia un chipset APU Ryzen 7000 che il medesimo sistema di smaltimento del calore. L’esordio delle due console è previsto per la metà di Maggio sul crowdfunding di Indiegogo, con la prima che dovrebbe oscillare tra i 1.099 e i 1.499 dollari (995-1358 euro) a seconda della configurazione.