AyaNeo presenta tre nuovi computer palmari, tra cui il nuovo Neo 2

Non è trascorso molto tempo dalla presentazione del modello Next esibito al CES 2022 che il brand cinese AyaNeo ha compiuto un reveal preliminare della sua intera serie di nuovi prodotti previsti per il 2022, partendo dal nuovo AyaNeo 2, animato da Windows 11 già a bordo.

Il nuovo computer palmare AyaNeo 2, che nelle forme ricorda una PS Vita, è accreditato di un display da 7 pollici risoluto a 1280 x 720 pixel, senza cornici in modo che sia possibile usare il 100% della sua superficie. A motorizzarlo, in vista dell’esordio con specifiche complete previsto per fine anno, vi sarà un processore a 8 core (da 2.7 a 4.7 GHz massimi) e 16 threads di AMD, il Ryzen 7 6800U della famiglia Rembrandt, con architettura Zen3+, in grado di superare il processore AMD Aerith montato sullo Steam Deck (da 2.4 a 3.5 GHz) di Valve.

La scheda grafica integrata, una Radeon 680M con architettura RDNA 2, ha 12 unità elaborative sino a 2.2 GHz, contro le solo 8 a 1.6 GHz del più blasonato rivale menzionato, risultando poco meno potente di una GTX 1650 Max-Q di Nvidia, tal che gli utenti potrebbero prendere in considerazione questo singolare computer per i loro giochi a 1080p. Tra le altre specifiche comunicate, figura il supporto a memorie recenti, sostanziate nella LPDDR5-6400 per la RAM e nel PCIe 4.0 per lo storage SSD (cioè a stato solido), ed alla prestante interfaccia USB 4.0 per il Thunderbolt.

In occasione dell’evento, AyaNeo ha prospettato anche l’arrivo sul mercato di due altri computer palmari. Tra essi, uno risponderà al nome di AyaNeo Air, a monterà in uno chassis sottile un display OLED, mentre l’altro, denominato AyaNeo Slide ricorda non poco il Motorola Droid 4 del lontano 2012 e, come tale, presenta un display scorrendo il quale si scopre una tastiera fisica, per giunta retroilluminata (magari per inviare qualche messaggio ai propri contatti senza il dover nel contempo interrompere la propria partita o quel che viene riprodotto a schermo).

Al momento, purtroppo, mancano le indicazioni per i prezzi (presumibilmente non proprio economici) di tutti i nuovi prodotti, oltre alle schede tecniche e alla data di rilascio delle piattaforme hardware AyaNeo Air e AyaNeo Slide.