Asus RoG Ally è realtà! Ecco come sarà la nuova console da gaming portable

L’1° Aprile è tradizione che le principali aziende hi-tech facciano annunci da non prendersi sul serio, in quanto degli scherzi o, appunto, dei “pesci d’Aprile”. Nella data in questione anche Asus ha annunciato un nuovo prodotto, ovvero una console da gaming, Ally (da pronunciarsi a-lie, una bugia), che veniva magnificata in alcune situazioni di gioco e mostrata concretamente. Sorprendendo tutti, nelle scorse ore, Asus ha confermato che lo scherzo è stato far prendere poco sul serio un prodotto, inedito, ma concreto.

Asus RoG Ally, insomma esiste e, dal confronto fatto con altre piattaforme rivali, come la Steam Deck di Valve, se ne sono potute apprendere anche alcune specifiche. La consolle di Asus, almeno nella sua attuale versione prototipale cui alcuni influencers hanno avuto accesso, è più piccola della Steam Deck visto che misura 280 x 113 x 39 mm contro i 298 x 117 x 50,5 del rivale, che batte anche in leggerezza. Il peso della console Ally infatti è di 608 grammi contro i 669 grammi della Steam Desk.

Esteticamente, di fronte si notano le levette analogiche, i pulsanti d’azione XYAB, il D-Pad direzionale e i grilletti sulle spalle, oltre ad alcuni altri pulsanti dalla funzione imprecisata. Non mancano le feritoie per gli speaker frontali. Dietro, si notano altre feritoie, l’iconico simbolo del brand e due elementi, che potrebbero essere pulsanti posteriori.

Tornando al paragone con il rivale Steam Deck, il display della Ally è un 7 pollici con risoluzione FullHD a 1920 x 1080p, con 16:9 come rapporto d’aspetto, 500 nits di picco come luminosità, 120 Hz come refresh rate e 5 millisecondi come tempo di risposta. D’altro canto, Valve Steam Deck replica con 7 pollici secondo un rapporto d’aspetto in 16:10, con risoluzione HD+, da 1280 x 800 pixel, con 60 Hz di refresh rate e 400 nits di luminosità massima.

Secondo quanto emerso, a carrozzare la console di Asus sarà una APU custom di AMD con core Zen 4 prodotta a 4 nanometri con GPU RDNA 3: il sistema di dissipazione prevede due ventole, con una rumorosità di appena 20 decibel contro i 37 della Steam Deck. Sulle memorie, sembrano previsti i tagli da 512 GB e 1 TB, rispettivamente prezzabili a 649 e 899 dollari (pari a pressappoco 595 e 824 euro). Il sistema operativo dovrebbe essere Windows 11 con accesso anche al Game Pass di Microsoft. Al momento, è presente una pagina di prodotto su BestBuy, che invita a lasciare la mail per essere avvertiti sul futuro lancio della console, che per molti potrebbe esordire nell’autunno del 2023, in tempo per i successivi regali di Natale.